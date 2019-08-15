"Дыра" во внешней торговле Украины разрастается

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За шесть месяцев 2019 года экспорт товаров и услуг возрос на 5,9% – до 29,544 млрд долларов, тогда как за январь-май экспорт товаров из Украины года достиг почти 20,90 млрд долларов. Импорт увеличился на 7,9%, до 31,164 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики.

"Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,87 (в первом полугодии-2018 – 0,89). Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 214 стран мира", – отметили в Государстевнной службе статистики.

Данные: Госстат

Таким образом, в первом полугодии-2019 разница между импортом и экспортом Украины превысила полтора миллиарда долларов – отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины составило 1,619 млрд долларов.

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Это приблизительно на 65% больше, чем годом ранее, когда за первое полугодие внешнеторговая "дыра" составила 977,6 млн долларов.

Данные: Госстат

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Украине за 2018 год объем внешней торговли товарами составил 104 млрд долларов, что на 12% больше, чем было в 2017 году (92,7 млрд долларов). Наибольшую долю в экспорте составляли продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция – 18,6 млрд долларов (39,3% от общего экспорта).

При этом за последние пять лет доля украинского экспорта в Евросоюз практически удвоилась.

Эксперты считают, что Украина идет на рекорд по экспорту ягод и фруктов:

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