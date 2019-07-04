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"Дыра" во внешней торговле Украины вырастет: Кабмин показал прогноз

4 июля, 09:38

Экспорт товаров из услуг будет увеличиваться медленнее, чем импорт

Фото: Pixabay

Дефицит торгового баланса Украины, который увеличился по итогам января-мая 2019 года, продолжит разрастаться. Такие данные содержатся в базовом прогнозе социального и экономического развития Украины на 2020-2022 годы, который утвердил Кабинет министров.

Так, правительство ожидает, что в 2020 году "дыра" в торговом балансе составит 13,78 млрд долларов; в 2021-м – 14,92 млрд долларов; в 2022-м – и 16,11 млрд млрд долларов. Макропрогноз, утвержденный ранее правительством на 2019 год, предполагает увеличение дефицита в этом году до 11,75 млрд долларов.

В новом прогнозе рост дефицита торгового баланса ожидается, прежде всего, из-за более высоких темпов увеличения импорта по сравнению с экспортом. В частности, по базовому сценарию: в 2020 году – соответственно 8% и 7,6%, в 2021 году – 7,1% и 6,9% и в 2022 году – 7,3% и 7,1%.

Кроме базового прогноза, утвержденный Кабмином документ предполагает второй сценарий макропоказателей на 2020-2022 гг., в котором заложены более высокие риски. Он предполагает рост дефицита торгового баланса с 13,96 млрд в 2020 году до 15,60 млрд в 2021 году и 17,25 млрд долларов – в 2022 году.

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"Сальдо торгового баланса определено по методологии платежного баланса, согласно которой в 2018 году дефицит вырос до 11,29 млрд с 8,64 млрд долларов годом ранее", – отмечается в документе. Такой же методологией в своих оценках пользуется Национальный банк Украины (НБУ).

Как сообщалось, в Украине за 2018 год объем внешней торговли товарами составил 104 млрд долларов, что на 12% больше, чем было в 2017 году (92,7 млрд долларов) Наибольшую долю в экспорте составляли продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция – 18,6 млрд долларов (39,3% от общего экспорта).

При этом эксперты отмечают, что стране следует разработать промышленную стратегию, чтобы избавиться от статуса "сырьевой базы":


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Тег Кабмин, прогноз, дефицит, сальдо, внешняя торговля, Кабинет министров, торговый баланс

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Источник:

Интерфакс-Украина

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