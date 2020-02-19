"Дыры" в бюджете Украине не будут закрывать займами

Буца объяснил, на что тратятся кредитные средства на самом деле

/ Фото: пресс-центр НБУ

Госбюджет Украины недополучил 2,3 млрд гривен только за январь 2020 года. При этом Министерство финансов не будет покрывать нехватку доходов кредитными средствами, заверил уполномоченный по государственному долгу Юрий Буца в интервью "Интерфакс-Украина".

"Такая ситуация без нарушения размера дефицита [бюджета] невозможна. Заимствования – это финансирование погашений плюс дефицита бюджета. Мы не можем, в принципе, замещать недопоступления по доходам заимствованиями", – сказал он.

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Он уточнил, что управление займами – это прогнозируемый процесс.

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"И оно (прогнозирование. – Ред.) исходит из двух параметров – плана погашений на месяц плюс дельта дефицита, которую мы должны покрыть заимствованиями. Так формируется индикативный план заимствований на месяц", - рассказал Буца.

Напомним, в государственном бюджете на 2020 год уменьшена сумма на обслуживание госдолга. Объем выплат оценивается в 423,6 млрд гривен (15,4 млрд долларов). Из них: 282,1 млрд грн (10,3 млрд долларов) – погашение основной суммы и 141,5 млрд грн (5,1 млрд долларов) – выплата процентов.

Бюджет-2020 также предполагает, что ВВП Украины в 2020 году вырастет на 3,7%, а годовая инфляция составит 5,5%:

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