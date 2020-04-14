"Джинн инфляции и девальвации": в НБУ наотрез отказались включать печатный станок

В условиях мирового кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, Украина способна финансировать увеличившиеся расходы государства. Однако делать это следует не путем эмиссии гривни, заявил заместитель председателя Национального банка (НБУ) Дмитрий Сологуб.

"Сегодня звучат призывы, мол, Нацбанк может профинансировать бюджет эмиссией гривни. Это просто, но безответственно. Наша страна имеет опыт 90-х годов, 2008-го и 2014-го. Тогда эмиссия приводила лишь к неурядицам. Национальный банк против того, чтобы снова выпускать из бутылки "джинна инфляции и девальвации". Ведь из-за эмиссии гривня стремительно обесценится, а цены возрастут. Это путь в никуда. Это вернется экономике бумерангом. А пострадают, прежде всего, люди с низкими доходами, которых мы наоборот должны защитить. <...> Государство не может включать "печатный станок", но может покрыть увеличение расходов за счет заимствований. Дешевых заимствований", – цитирует Сологуба пресс-служба НБУ в Facebook.

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Видео: НБУ

Он подчеркнул, что Украина имеет положительный опыт сотрудничества с международными партнерами, и сейчас идет финальный этап переговоров с МВФ и другими донорами.

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"Это сотрудничество обеспечит приток валюты в Украину. Средства покроют дефицит бюджета. Чтобы стимулировать экономику, НБУ уже снизил учетную ставку до 10%. Также мы готовы поддержать банки ликвидностью, то есть средствами при необходимости. Со своей стороны, банки должны направлять эти средства на кредитование бизнеса и украинцев. Это также будет стимулировать экономику", – подытожил Сологуб.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что по состоянию на 1 апреля 2020 года международные (золотовалютные) резервы Украины составили 24,92 млрд долларов США в эквиваленте. После роста в январе-феврале они уменьшились в марте на 7,8% и вернулись к уровню, близкому к показателям начала года.

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