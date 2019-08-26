Е-чек и таможня: у Зеленского объяснили, какими экономическими законами займется новая Рада

Комитет, который может возглавить Гетманцев, уже планирует подать около 30 законопроектов

Фото: М. Маркив

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики готовится подать на рассмотрение парламента около 30 законопроектов. Об этом рассказал претендент на должность руководителя комитета Даниил Гетманцев, который ранее анонсировал борьбу с бизнесом, маскирующимся под ФЛП.

"У нас есть много наработок, уже около 30 законопроектов, в том числе ранее зарегистрированные и прошедшие первое чтение", – отметил Гетманцев в интервью "Интерфакс-Украина".

В частности, в парламент подадут налоговые инициативы - о кэшбэке и е-чеке (электронном чеке), а также законопроект о противодействии BEPS и законопроект о едином счете для уплаты налогов и сборов.

"Налоговые инициативы среди первых – это е-чек и кэшбэк. Недавно Минфин опубликовал эту инициативу: если мне не выдают чек или выдают фальшивый (я его могу проверить онлайн), я оповещаю об этом налоговую и получаю возврат стоимости своей покупки. А предприниматель платит 200% штрафа. То есть мы подключим всех граждан Украины к контролю за рассчетно-кассовыми операциями", – сказал Гетманцев и уточнил, что для рисковых отраслей это планируется ввести с 1 января, а для остальных – еще через год.

Реклама

Кроме того, комитет подаст на рассмотрение во втором чтении законопроекта о так называемом "сплите".

"Еще один законопроект – "сплит". Некоторые его принятия не хотят, но мы все равно его поддержим. И не потому что Международный валютный фонд (МВФ) согласен, это вторично. Потому что деятельность комиссии финансовых услуг абсолютно не эффективна. <..> В вопросе "сплита" мы настаиваем на реформировании органа, который не регулирует, а делает вид, что регулирует очень важные для страны отношения. И предложенная реформа нам кажется очень удачным вариантом", – сказал Гетманцев.

А в таможенном блоке, по его словам, Рада первым делом рассмотрит законопроекты о режиме совместного транзита и об уполномоченном экономическом операторе.

В тренде Ринат Ахметов поздравил шахтеров и дончан с праздниками: Пусть скорее на Донбасс придет долгожданный Мир

"По таможне. Первым делом – законопроект о режиме совместного транзита и законопроект об уполномоченном экономическом операторе, которые ожидают второго чтения. Следующее – усовершенствование таможенного пост-аудита. Внесение изменений в Таможенный кодекс относительно защиты прав интеллектуальной собственности в ходе перемещения товаров через таможенную границу Украины", – отметил Гетманцев.

Как сообщалось, согласно подписанному в конце 2018 года с МВФ меморандуму, Украина обязалась принять закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно консолидации функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" (законопроект о "сплите") № 2413а. Верховная Рада 7 июля 2016 года поддержала этот законопроект в первом чтении.

Проект закона предусматривает разделение, или "сплит", функций Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере финансовых услуг. В частности, надзор и регулирование рынка страховых, лизинговых и факторинговых компаний, кредитных союзов, бюро кредитных историй, ломбардов и других финансовых компаний перейдет к Нацбанку Украины, а Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку будет осуществлять регулирование негосударственных фондов: пенсионных, финансирования строительства, операций с недвижимостью.

Читайте также: Украинская экономика может расти в два раза быстрее: у Зеленского озвучили "рецепт"

Как сообщали новости "Сегодня", в 9 августа в парламенте состоялось заседание Подготовительной группы из новоизбранных депутатов, которые приняли решение о начале работы парламента с 29 августа, а также обсудили вопросы с комитетами:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама