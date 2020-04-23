ЕБРР даст 21 млрд евро для поддержки экономик во время пандемии

В прошлом году Украина была одним из наиболее активных получателей кредитов от ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который в прошлом году профинансировал в Украине проектов более чем на один миллиард евро, направит 21 миллиард евро для поддержки экономик стран-клиентов в борьбе с последствиями кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщается в пресс-релизе ЕБРР.

"ЕБРР увеличивает поддержку экономик, в которые он инвестирует, в условиях пандемии коронавируса и готов предоставить поддержку на сумму 21 млрд евро на протяжении 2020-2021 годов", – говорится в сообщении.

Банк сосредоточит свою поддержку на секторах, наиболее пострадавших от последствий кризиса – секторе финансовых учреждений, туризме, промышленности и агробизнесе.

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Напомним, ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала своей деятельности в нашей стране в 1993 году банк в совокупности выделил более 14,54 млрд евро в пользу свыше 460 проектов.

В 2019 году банк инвестировал более 1,1 млрд евро в 51 проект в государственном и частном секторе Украины.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что крупные иностранные финансовые партнеры, включая Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития готовы поддержать Украину и помочь ей в борьбе против пандемии коронавируса. Об этом в видеообращении к согражданам заявил 23 марта президент Владимир Зеленский.

Также мы сообщали о том, что мэры украинских городов заинтересованы в том, чтобы получить "кредитные каникулы" по проектам, которые реализуют совместно со Всемирным банком, ЕБРР и другими международными финансовыми организациями. Об этом они сообщили премьер-министру Денису Шмыгалю во время селекторного совещания с руководителями городов – членами Ассоциации городов Украины.

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Ранее эксперты рассказали новостям "Сегодня", почему растет курс доллара и чего в ближайшее время ждать украинцам:

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