ЕБРР даст миллиард на борьбу с экономическими последствиями пандемии

Это первоначальный ответ на кризис и банк готов сделать больше при необходимости

Европейский банк реконструкции и развития предоставит 1 млрд евро компаниям во всех регионах для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Это первоначальный ответ на кризис и банк готов сделать больше при необходимости.

Решение было одобрено акционерами банка и поможет клиентам ЕБРР, имеющим прочные основы бизнеса и испытывающим временные сложности.

"Пандемия COVID-19 и ее экономические последствия представляют беспрецедентную проблему для ЕБРР и стран его операций. Это первый шаг. Банк готов к дальнейшему расширению своих ответных мер и принимает активные и срочные меры для пересмотра, корректировки и расширения своих инструментов финансирования в партнерстве со странами операций, партнерами и международным сообществом", – сказал президент ЕБРР Сума Чакрабарти.

Запланированные меры будут включать расширение финансирования торговли и предоставление краткосрочного финансирования на срок до двух лет через финансовые учреждения, особенно в поддержку малых и средних предприятий.

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Кроме того, банк оценит необходимость реструктуризации существующих ссуд, включая возможность продления сроков погашения и изменения других условий.

Отмечается, что экономисты ЕБРР ожидают замедления экономического роста во всех регионах операций банка, особенно в Центральной Азии, Восточной Европе и на Кавказе, в России и Юго-Восточной Европе.

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При этом больше всего пострадают страны, которые сильно интегрированы в глобальные цепочки поставок и имеют прямую зависимость от Китая и Европы, а индустрия туризма будет затронута во многих странах присутствия ЕБРР.

Помимо этого, в ЕБРР ожидают негативного эффекта на нефтедобывающие страны в результате недавнего спада цен на нефть и замедления потока денежных переводов от трудовых мигрантов в свои страны.

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