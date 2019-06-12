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ЕБРР инвестировал в 400 проектов Украине: названа сумма поддержки

12 июня, 10:39

Европейский банк продолжает сотрудничество с нашей страной, заверил Гройсман

Сума Чакрабарти и Владимир Гройсман
Сума Чакрабарти и Владимир Гройсман. Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

Ухудшивший прогнозы для Украины Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал в экономику нашей страны в целом 13,5 млрд евро в рамках более 400 проектов. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман после встречи с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти.

"Банк (ЕБРР. – Ред.) – один из крупнейших инвесторов в экономику Украины. Мы ценим ту поддержку, которую Украина получает по линии ЕБРР. Суммарно это около 13,5 млрд евро в рамках более 400 проектов. Будем продолжать сотрудничество", – написал Гройсман на своей странице в Twitter.

Глава правительства добавил, что Украина входит в ТОП-5 стран-партнеров ЕБРР.

"Украина входит в ТОП-5 стран-партнеров ЕБРР. И несмотря на период между выборами и присущую ему политическую турбулентность, наше сотрудничество остается на высоком организационном уровне", – отметил Гройсман.

Напомним, ранее в Украине подсчитали финпомощь от международных доноров. Оказалось, что тольков в 2018 году в стране реализовывались 618 проектов международной технической помощи общей стоимостью 6,6 млрд долларов.

Кроме того, новости "Сегодня" рассказывали, что благодаря сотрудничеству с ЕБРР в Харьковской области намерены реализовать ряд инициатив, таких как: создание регионального фонда по энергоэффективности, Восточноукраинского центра поддержки малого и среднего бизнеса, а также закупку нового оборудования для онкологического центра.


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Тег инвестиции, Украина, Владимир, ЕБРР, Чакрабарти, Владимир Гройсман

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Сегодня

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