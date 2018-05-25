ЕБРР заинтересовался украинским госбанком

Европейский банк готов войти в капитал одного из государственных банков Украины

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявил о готовности начать вхождение в капитал украинского государственного "Ощадбанка", сообщил президент ЕБРР Сума Чакрабарти на заседании Национального инвестиционного совета в Киеве.

"Как жест доброй воли ЕБРР, нашей веры в вашу страну, я могу сказать, что сейчас правильное время для ЕБРР пойти вперед и рассмотреть приобретение преприватизационной доли в капитале в "Ощадбанке" – выдающемся государственном банке", – заявил Чакрабарти.

Отметим, президент Украины Петр Порошенко призвал ЕБРР удвоить объемы финансирования проектов и расширить сферы их применения в Украине. Президент Европейского банка реконструкции и развития отметил готовность и в дальнейшем поддерживать Украину на пути внедрения структурных реформ в экономике.

Напомним, Министерство финансов Украины нацелено на сокращение до конца 2022 года доли госбанков в совокупных активах банковской системы до 24% с 55% – такой план закреплен в обновленной стратегии реформирования государственного банковского сектора.

Планы министерства финансов предусматривают, что сокращение доли госбанков в банковском секторе Украины будет достигнуто за счет полного выхода государства из капитала Укргазбанка и ПриватБанка к концу 2022 года.

Стратегия также предусматривает сокращение рисков госбанков, связанных с государством. В частности, в Минфине собираются сократить долю облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в портфелях банков, а также уровень кредитования государственных предприятий.

Отдельным элементом стратегии является урегулирование имеющихся на балансах госбанков проблемных кредитов, а также достижение устойчивого уровня рентабельности собственного капитала – более 10-12%, говорится в планах Минфина.

Как известно, в 2017 году ЕБРР инвестировал в Украину 800 млн евро. Это на 37% больше, чем годом ранее. Кроме того, в 2017 году Украина стала третьим крупнейшим получателем кредитов ЕБРР после Турции, получившей 1,54 млрд евро кредитов, а также Египта с показателем 1,41 млрд евро кредитов в 2017 году.