Еда стала дороже, а в Украину идут IKEA и H&M: что изменилось за неделю

Кабмин направил в Раду важный бюджетный документ, а банки продолжают обманывать украинцев

На уходящей неделе украинцы столкнулись с очередным подорожанием продуктов – сильнее всего новые цены ударили по традиционному борщу. В то же время, Кабинет министров поделился со страной оптимистичными планами на будущее: "большую приватизацию" все-таки начнут, а на украинский рынок выходят два ритейлера мирового уровня.

Сайт "Сегодня" собрал пять главных экономических тем недели.

1. Планы по приватизации

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) уже осенью 2018 года планирует начать "большую приватизацию" госпредприятий. Более того, на этой неделе стало известно, что продадут первым.

"Центрэнерго может стать первым прецедентом, за которым последуют все остальные объекты", – аявил первый заместитель главы МЭРТ Максим Нефьодов.

Как добавила глава офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив, интерес к "Центрэнерго", скорее всего, проявят инвесторы из Индии, Китая, Турции или США.

Раньше начать "большую приватизацию" планировали с продажи Одесского припортового завода (ОПЗ), однако из-за проблем на предприятии этого не произошло, старт "распродажи" госимущества переносился в течение нескольких лет.

В числе других крупных объектов, которые намечены к приватизации, Ковалив отметила интерес инвесторов к "Турбоатому". При этом премьер-министр Владимир Гройсман особо подчеркнул, что государство сохранит контроль на "Турбоатомом", а Россия как страна-агрессор не имеет права покупать акции украинских госпредприятий.

В целом Кабмину предложили провести "большую приватизацию" 26 предприятий, в том числе и ряда облэнерго.

2. Индекс борща и цены на продукты

В апреле 2018 года в Украине подорожали 80% продуктов, цены на которые подлежат государственному мониторингу. Активнее всего дорожали овощи и мясо.

Так, свинина подорожала на 6 грн, или на 5%. Теперь этот вид мяса стоит в среднем в Украине 116 гривен за килограмм. Говядина за месяц подорожала 2,5 грн, или 2%. Стоимость килограмма говядины в среднем в Украине составляет 125 грн. Морковь, свекла и капуста подорожали соответственно на 2 грн (18%), на 1,8 грн (17%) и 1,7 грн (23%). На конец апреля средняя цена килограмма моркови достигала 12,9 грн, свеклы — 12,6 грн и белокочанной капусты — 9,2 грн.

В результате "борщевой набор" за последний месяц подорожал на 10%. Кастрюля борща с мясом обойдется хозяйкам в 95 гривен. В начале прошлого месяца за 4 литра борща украинцы отдавали 87 гривен.

При этом по прогнозу главы Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, говядина в Украине подорожает еще на 10%. Свинина, по прогнозу эксперта, вырастет в цене меньше — на 2-3%, или на 2-4 грн/кг.

3. Бюджетная резолюция

Кабмин на уходящей неделе подал в Раду проект бюджетной резолюции на три года. В документе правительство определило цели по основным макроэкономическим показателям украинской экономики. На основе этой резолюции будет разрабатываться следующий госбюджет Украины.

Согласно документу, рост экономики Украины в 2019 году прогнозируется на уровне 3,6%, инфляция снизится до 6,5%, а среднегодовой курс гривни ожидается в 2019 году на уровне 30,5 грн за доллар. При этом дефицит бюджета в 2019 году прогнозируется на уровне 2,2% ВВП.

Отметим, Нацбанк Украины рассчитывает, что на конец 2019 года инфляция составит всего 5,8%. Как сообщалось, в годовом измерении – по сравнению с апрелем-2017 – инфляция в апреле 2018 года составила 13,1%.

Бюджетная резолюция предполагает, что в 2020 и 2021 году рост экономики составит соответственно 4% и 6,3%, инфляция ожидается на уровне 5% и 4,8%, а среднегодовой курс гривни – 31,4 грн за доллар и 31,8 грн за доллар соответственно в 2020 и 2021 году.

4. Банковские обманы

Украинские банки и небанковские финучреждения продолжают нарушать права потребителей, установленные действующим с июня 2017 года законом "О потребительском кредитовании". Об этом свидетельствуют результаты второй волны исследования на рынке потребительского кредитования в рамках проекта Агентства США по международному развитию (USAID) по трансформации финансового сектора Украины.

Аналитики отметили, что банки распространяют недостоверную рекламу и вводят потенциальных заемщиков в заблуждение относительно стоимости своих услуг.

Подробнее о том, как именно это происходит, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Банки в Украине хитрят с потребительскими кредитами".

5. IKEA и H&M в Украине

Шведские сети магазинов IKEA и H&M, которые являются одними из самых ожидаемых в Украине брендов, выйдут на украинский рынок уже в 2018 году. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает пресс-служба правительства.

"Украина является привлекательным местом для многих шведских компаний, желающих расширить свой бизнес. Мы приветствуем тот факт, что уже в этом году известные шведские компании IKEA и H&M выйдут на рынок Украины", – отметила Климпуш-Цинцадзе.

При этом ранее СМИ выяснили, где откроется первый H&M в Украине.