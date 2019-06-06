Еда в долг: россиянам будут продавать продукты в кредит

Одна из сетей российских супермаркетов решила поддержать таким образом спрос на товары

Фото: Анна Михайлицкая.

Одна из крупнейших сетей российских супермаркетов совместно с одним из банков выпустит карту для покупки продуктов в кредит, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на корпоративный блог владельца магазинов.

Согласно условиям, граждане смогут делать покупки в кредит с льготным периодом. Карты будут оформляться во всех супермаркетах по паспорту.

В сообщении ретейлера говорится, что это позволит компании поддержать спрос на товары в условиях снижения доходов населения.

По результатам исследования, которое в конце мая опубликовал центр "Ромир", почти четверть россиян (24%) экономит на еде. За год доля таких респондентов увеличилась с 17%.

Кроме того, по данным Росстата, реальные доходы россиян падали на протяжении 2014–2017 годов, а в 2018 году они показали околонулевой рост в 0,1 процента. Падение продолжилось и в первом квартале 2019 года.

Ранее появились результаты исследования британского аналитика Скотта Джонсона, согласно которым за пять лет оккупации Крыма экономика России потеряла 150 млрд долларов, или 10% по сравнению в 2013 годом.

При этом некоммерческая организация Аналитический центр Юрия Левады сообщала со ссылкой на итоги опроса, что большинство семей в России - 65% – не владеют никакими сбережениями.

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