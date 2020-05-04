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Египет частично открывает отели: как ослабляют карантин

4 мая, 09:27

Ксения Капустинская

Власти страны попытались спасти экономику и разработали новые правила для гостиниц

Власти Египта, которые ранее ввели в стране чрезвычайное положение на три месяцаиз-за пандемии коронавируса, теперь решили ослабить карантинные ограничения. Как сообщает Reuters, первые послабления коснутся гостиниц – им разрешат работу для внутренних туристов.

Гостиницы могут восстановить работу при условии, что будут работать с заполненностью не более 25%, а также проводить противоэпидемические мероприятия. В частности, в отелях должна быть клиника с врачом и дезинфицирующим оборудованием, у отдыхающих нужно регулярно проверять температуру, а персоналу – проводить экспресс-тесты на COVID-19.

При этом остается в силе запрет на проведение массовых мероприятий на курортах. Рестораны в гостиницах также будут работать по особым правилам, в частности, с увеличенным расстоянием между столами и предустановленным меню.

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Ограничения в новом формате будут действовать до конца мая. С июня отелям позволят работать не более чем для 50% туристов.

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Фото: REUTERS/Charles Platiau

Решение об ослаблении ограничений принято из-за колоссального экономического ущерба для туристической отрасли Египта. Потери государства за месяц составляют около 1 миллиарда долларов.

Напомним, ранее также стало известно, когда Болгария снова откроется для туристов. Эта страна тоже испытывает серьезные проблемы из-за карантина, так как туризм генерирует 12% ВВП Болгарии, и в этой сфере заняты 11% трудоспособных граждан страны.

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Впрочем, не все "туристические Мекки" собираются как можно быстрее открыться для иностранных гостей. Например, Испания пытается избежать волны туристов, которая может начаться после ослабления карантина. Министр труда страны объявил, что поэтапный план выхода из карантина предусматривает открытие туристической отрасли не раньше конца года. Поэтому иностранцам советуют не бронировать поездки.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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