Эконом-отпуск в Бердянске: бюджетно отдохнуть предлагают на койко-местах с удобствами во дворе

Курортники стараются готовить себе сами и подозревают, что за те же деньги можно отдохнуть в Турции

В разгар отпускного сезона найти жилье для бюджетного отпуска в Бердянске в Запорожской области не просто. Бердянск пользуется достаточно высоким спросом среди туристов, ведь даже в частном секторе, где сдают койко-места висят объявления "мест нет".

Алексей, которые занимается сдачей жилья в аренду уверяет – снять койко-место можно и за 100 гривен в сутки. Все удобства, включая кухню, будут во дворе. Посуду можно не везти с собой и пользоваться местной.

В центре Бердянская на пляже грязно, поэтому многие туристы едут купаться за город – на Бердянскую косу. На машрутке туда можно доехать за восемь гривен, но если взять такси на компанию, получится даже дешевле.

"Мы ездим каждый год. Бывает, по два раза. Приезжаем именно на этот пляж. Нам очень нравится, потому что здесь всегда чисто. Убирают пляж. По ценам, в принципе, если продукты брать, то они такие же, как и у нас в городе", – рассказывает туриста из Запорожья Оксана.

"Квартира, например, двухкомнатная, – 600-700 гривен сутки. Частный сектор – 150 грн с человека", – добавляет ее подруга Лариса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В курортном Бердянске шторм накрыл палатку "дикарей" из Харькова

Дмитрий приехал на море из Харькова с женой и детьми. На отдыхе не шикуют и тоже готовят обед сами, а в кафе ходят только изредка – цены кусаются.

"Цены, если посчитать, то, я думаю, за эти деньги в Турцию можно съездить", – сетует Дмитрий.

Опытные курортники советуют – на пляжах Бердянска нужно не стесняться и торговаться. Например, аренда пляжного зонта стоит 70 гривен, но договориться можно и за 50.

Напомним, в середине июля в Бердянске люди пожаловались на отдых, испорченный водорослями. Тонны растений прибило к берегу, и отдыхающие не могли ни поплавать из-за обилия водорослей, ни посидеть на пляже из-за смрада гниющих растений.