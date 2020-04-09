Экономические последствия коронавируса: полмиллиарда жителей планеты обеднеют

Все достижения в борьбе с бедностью за последние 10 лет будут потеряны

Экономический эффект от пандемии коронавируса может привести к бедности еще примерно 500 млн жителей планеты, сообщило Международное объединение организаций по борьбе с бедностью Oxfam.

"Разрушительные экономические последствия от пандемии ощущаются по всему земному шару. Но для бедных людей в бедных странах, которые и так боролись за выживание, почти что нет страховки, которая бы удержала их от падения в нищету", – заявил и.о. исполнительного директора Oxfam Хосе Мария Вера.

В докладе организации, составленном на основе исследований Королевского колледжа Лондона и Австралийского национального университета, отмечается, что от 6% до 8% населения мира могут быть ввергнуты в нищету из-за того, что борющиеся с распространением коронавируса правительства разных стран блокируют целые отрасли экономики. В частности, приводится пример Бангладеш, где свыше 1 млн человек в текстильной отрасли уволили или отправили по домам из-за отмены и приостановки заказов.

Нынешний кризис может отменить результаты, достигнутые за последние 10 лет в борьбе против бедности, а в некоторых районах мира ситуация может откатиться к положению дел тридцатилетней давности.

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В организации просят мировых лидеров согласовать пакет экономической помощи для бедных стран и сообществ.

В частности, речь идет об увеличении на 500 млн долларов международной помощи государствам и срочной отмене долговых выплат развивающихся стран на 2020 год, которые совокупно достигают 1 трлн долларов. Как поясняют в Oxfam, отмена платежей, например, для Ганы позволит правительству этой страны выдавать ежемесячно в течение полугода помощь в размере 20 долларов 16 млн человек, среди которых дети, инвалиды и пенсионеры.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что из-за распространения короновируса Международный валютный фонд, который готов потратить 1 трлн долларов из своих резервов, прогнозирует в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии.

А Всемирная торговая организация прогнозирует, что мировая торговля товарами в 2020 году упадет на 13-32%.

Пандемия может спровоцировать рекордную безработицу: ущерб составит до 3,4 трлн долларов, без работы могут остаться 25 млн человек.

Тем временем некоторые страны, в том числе европейские, уже постепенно оправляются от эпидемии и готовятся к выходу из карантина. Подробности смотрите на видео:

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