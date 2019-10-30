Экономический фронт: как повлияли антиукраинские санкции России на нашу экономику

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1 ноября исполняется ровно год с тех пор, как правительство России по указу президента РФ ввело "специальные экономические меры в связи с недружественными действиями Украины", или попросту – антиукраинские санкции. В санкционном списке оказались 322 физических лица – граждане Украины и 68 юридических лиц. Как говорилось в постановлении правительства РФ, санкции были введены "в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской федерации и в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер против граждан и юридических лиц Российской Федерации".

Под "недружественными действиями" подразумевались, как видно из формулировки, санкции Украины против РФ. Как раз в мае 2018 года Украина ввела санкции против более чем 2,5 тысяч российских граждан и компаний. Однако это был далеко не первый раунд обмена санкциями.

"Недружественные" санкции Украины

Первые санкции против России Украина ввела еще осенью 2014 года. К тому моменту международные партнеры Украины проводили уже третью волну санкций против России. Поручение Кабинету министров "внести предложения по применению специальных экономических и других ограничительных мер относительно РФ" было впервые сформулировано в решении СНБО от 28 августа 2014 года. А соответствующее распоряжение Кабмина вышло 11 сентября. Согласно этому документу, Украина запрещала въезд на свою территорию ряду лиц и вводила блокировку активов неким особам. Однако кто именно подпадал под те санкции – до сих пор не известно: списки были с пометкой "для служебного пользования" и не обнародовались. Кроме того, юрлицам – резидентам РФ запрещалось выводить капитал за пределы Украины, получать в Украине лицензии, участвовать в госзакупках и в приватизации. Также был запрещен транзит через территорию Украины вооружения и военной техники и экспорт в РФ вооружения и технологий. Вводились ограничения на ввоз российских продуктов питания, косметики и бытовой химии, товаров легкой промышленности – с формулировкой "внедрение дополнительных мер в сфере экологического, санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля".

Через год, в сентябре 2015-го, Украина расширила персональные санкции против физических и юридических лиц, а затем дважды дополняла списки. В список попали 388 физических лиц: самопровозглашенные должностные лица "ЛДНР", высшие чиновники РФ и руководство оборонно-промышленного комплекса РФ, дискредитировавшие себя к тому времени деятели науки и культуры, а также иностранные наблюдатели на "выборах" в "ЛДНР" и иностранные журналисты, освещавшие их "на месте". Им запрещался въезд в Украину и блокировались активы на территории нашей страны – если таковые, конечно, имелись. Список юрлиц включал 105 позиций, в т. ч. предприятия Крыма, банки и благотворительные фонды, финансировавшие террористов на Донбасс, незаконные вооруженные формирования ("батальоны" и "бригады") "ЛДНР", российские авиапредприятия и СМИ.

А в 2018 году санкционные списки были обновлены: объединены и расширены. В них были включены 1748 физических лиц (россиян, беглых экс-руководителей Украины и иностранных граждан) и 756 юридических лиц (российских и иностранных компаний). Санкции на них были наложены на 3 года, так что будут действовать до мая 2021-го.

Вот на эти санкционные списки Москва и отреагировала своими персональными санкциями от 1 ноября 2018 года. А перед самым Новым годом, 25 декабря, расширила санкционные "украинские" списки до 567 физлиц и 75 юридических лиц. Среди физических лиц оказались большая часть тогдашнего парламента и Кабинета министров, и украинские политики шутили (или не шутили?), что украинский чиновник, не попавший под санкции РФ, теперь должен вызывать подозрения.

Как Россия давила на Украину с помощью санкций

Впрочем, нельзя сказать, что в Кремле с 2014 года просто терпели, пока Украина вводила и расширяла санкции против россиян. Правильнее было бы сказать, что именно Россия первой начала вводить экономические санкции против Украины, причем задолго до Майдана. Однако до 2018 года они не были персональными.

"Ограничения начались еще до Майдана. И было постоянное ухудшение ситуации. Причем часто экономические меры против Украины применялись для того, чтобы создать определенный механизм влияния. Например, создавали механизмы, которые загоняли тот или иной сегмент под конкретного человека. Использование торговых отношений как элемента достижения политических целей – это был постоянный процесс", – говорит экономический эксперт-аналитик Борис Кушнирук.

Так, еще в 2013 году Россия отменила квоты на беспошлинную поставку украинских труб и фарфора, ввела "утилизационный сбор" на автомобильную продукцию из Украины, а в августе того года все товары, экспортируемые из Украины, объявили "рисковыми" и стали задерживать на таможне.

После начала военной агрессии против Украины, в августе 2014 года, вышел указ президента РФ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", которым запрещался ввоз на территорию России сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели экономические санкции в отношении российских юридических или физических лиц. Вследствие этого указа Украина, для которой Россия в то время являлась основным торговым партнером, теряла серьезный рынок экспорта, хотя напрямую в документе не упоминалась. С тех пор действие этого указа продлевается ежегодно. Так, 24 июня 2019-го он в очередной раз пролонгирован до конца 2020 года.

16 декабря 2015-го президент РФ подписал также указ о приостановке с 1 января 2016 года действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины. А с 1 января 2016 года Россия запретила транзит украинских товаров через свою территорию в Среднюю Азию (пошлинных – полностью, а остальные могли попадать в Россию только с территории Беларуси). И это далеко не полный перечень экономических ограничений по отношению к Украине со стороны Кремля.

Как ощутила санкции украинская экономика

За время военной агрессии России против Украины товарооборот между странами сократился в разы. Однако нельзя сказать, что это стало результатом именно антиукраинских санкций Москвы. Украина сознательно все это время пыталась минимизировать свою зависимость от страны-агрессора, переориентируя свою внешнюю торговлю на ЕС и другие страны. Поэтому экономический эффект как от сворачивания экономических отношений, так и от, собственно, санкций, у нас подсчитывать не принято.

В частности, что касается персональных санкций, введенных год назад, эксперты считают, что их последствия для Украины минимальны.

"Взаимозависимость украинской и российской экономик за последние годы существенно изменилась. Если в 2014-м это был высокий уровень взаимозависимости, то сейчас – крайне низкий. Поэтому Россия сейчас уже ограничена в санкционной политике. Серьезно подорвать украинскую экономику могло бы то, если бы Россия пошла на полную блокировку транзита и экспорта в нашу страну энергоносителей, начиная от газа и заканчивая углем, нефтью и нефтепродуктами. И заставила бы применить такую же блокировку политически зависимые от нее страны, например Беларусь. Это действительно могло бы повлиять на нашу экономику. А все остальное – то, что Россия применяет, – это, безусловно, имеет какой-то экономический эффект, но уже не способно даже затормозить рост украинской экономики", – уверен экономист Алексей Кущ.

По его мнению, отрицательный эффект от российских санкций может исчисляться лишь сотыми, а то и тысячными долями процента от ВВП. Хотя, что касается отдельных финансово-промышленных групп, негативный эффект может быть весьма ощутимее.

"Например, капитализация какой-то санкции составляет 1 млрд гривен. В масштабах страны это копейки, ВВП даже не ощутит потери этого миллиарда. А в границах какой-то финансово-промышленной группы миллиард гривен – это существенная часть дохода", – объясняет Алексей Кущ.

В то же время Борис Кушнирук полагает, что к моменту введения персональных санкций многие представители украинского бизнеса уже успели переориентироваться на другие регионы.

"Тот бизнес, против которого были введены санкции, к тому моменту уже фактически не работал на Россию. Для продуктового рынка российский рынок был закрыт давно, кто-то раньше переориентировался. Так что те санкции тоже ставили больше политические цели, чем экономические", – считает Борис Кушнирук.

Алексей Кущ также называет основной целью этих санкций политическую.

"Цель этих санкций – не разрушить украинскую экономику. С помощью этих списков Россия маркирует так называемые лояльные к ней политические элиты. Те, кто не вошел в этот список – лояльные. А кроме того, эти списки используются как "последнее китайское предупреждение" для неопределившихся. То есть это такой невербальный способ общения Кремля с украинскими политическими и финансовыми элитами. Плюс это еще инструмент финансирования ими лояльных элит в Украине. В частности, с помощью лицензирования экспортной продукции можно сконцентрировать финансовые потоки, которые идут в Украину, на тех компаниях, которые, по мнению Кремля, ведут безопасную политику", – говорит Алексей Кущ.

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