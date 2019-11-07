"Экономический геноцид": торгпред раскритиковал квоты Польши для Украины на автоперевозки

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Позиция Польши по квотам для Украины на международные грузовые автоперевозки является "экономическим геноцидом". Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка на брифинге, сообщает "Укринформ".

"Я считаю, что это на самом деле экономический геноцид и откровенное издевательство над украинской экономикой. Это душит нашу торговлю с Европейским союзом", – подчеркнул он.

По словам торгпреда, Киев будет "поднимать эту проблему до тех пор, пока она не будет решена".

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"Мы считаем, что это не двусторонний вопрос, это вопрос сознательного ущерба нашим экономическим отношениям с Европейским союзом", – заключил Качка.

Напомним, что проблема возникла из-за позиции Польши установить квоту на международные автоперевозки в 2019 году на уровне 160 тыс. разрешений, хотя годом ранее у Украины было 260 тыс. разрешений. При этом, согласно действующим соглашениям, квота не может быть меньше 200 тыс. разрешений.

Новости "Сегодня" писали, что в августе Европейская бизнес-ассоциация обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой поднять на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой вопрос об увеличения квоты разрешений на международные перевозки грузов автомобильным транспортом в направлении этой страны.

Ранее украинские заробитчане, работавшие в Польше, пожаловались, что их обманули земляки – львовские предприниматели, которые организовали бизнес по перевозке грузов. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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