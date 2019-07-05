Новости Сегодня
Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Экономический прогноз на третий квартал 2019 года: какими будут курс доллара и цены

5 июля, 07:00

В июле-сентябре экономисты обещают невысокий рост цен и зарплат

Фото: пресс-центр НБУ

Полгода позади, и новости "Сегодня" публикуют новый консенсус-прогноз главных экономических показателей в стране на III квартал. Напомним: наши эксперты дают свое видение в цифрах, мы выводим среднее. На этот раз специалисты более единодушны, чем в прогнозах на II квартал. Свой вариант развития событий представили глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, независимый экономист Иван Никитченко и эксперт ФАО по Европе и Центральной Азии Сергей Петруха. 

Фото: Сегодня

Все эксперты, кроме Забловского, обещают летний рост цен 1—1,5% из-за традиционной дефляции. А вот Забловский ожидает, что инфляцию ускорят (до 9% с начала года) два фактора: рост цен на комуслуги уже в августе-сентябре и возможная девальвация гривни уже к концу лета, как было год назад. Что касается средней зарплаты, то, по мнению Шевчишина, она стабилизируется на 10 600 грн.

"Явных признаков ускорения или торможения не наблюдается", — аргументировал он.

Забловский оценивает уровень средней зарплаты как 10 500 грн:

"Увеличение связано с индексацией зарплат в корпоративном и государственном секторе, а также необходимостью удерживать персонал на фоне оттока кадров за границу".

Никитченко считает иначе:

"Может быть и более 11 000 грн за счет сезонных заработков, также в июле еще будут платить партии привлеченным людям под выборы (штабы, агитаторы и пр.), плюс со стороны бизнеса надо удерживать рабочую силу, что вынуждает повышать оплату". 

Курс и госдолг

Все эксперты склоняются к тому, что средний курс доллара в III квартале будет 27 грн/долл из-за жесткой монетарной политики Нацбанка. Но, по мнению Шевчишина, на гривню будут давить дефицит внешнеторгового баланса, высокая долговая нагрузка, риски оттока капитала после начала снижения учетной ставки и падения доходности гособлигаций. Забловский уверен, что курс гривни к доллару в конце сентября составит 27,5 грн из-за наступления нового политсезона и, как следствие, усиление спекулятивных настроений на межбанке. Госдолг уменьшится, так как, напомнил Петруха, на сентябрь 2019 года приходится пик выплат по госдолгу — еврооблигации, МВФ, ОВГЗ, всего на 2,5 млрд долларов. А Никитченко добавил, что мы просто не успеем до конца квартала получить новые транши от МВФ, даже если Украина о них попросит после выборов.

Бензин и газ

Бензин чуть вырастет в цене. Средняя цена составит 30,5 грн/л с возможным ростом 31 грн/л к концу периода.

"В условиях мягкой девальвации и стабилизации цен на нефть марки Brent на уровне 65—70 долларов за баррель стоимость бензина может составить 31 грн/л к концу квартала, — уточнил Шевчишин. — Газ, по импорту — 235 долларов за 1000 куб. м, так как на рынке газа наблюдается продолжительное снижение цен, которое должно завершиться в III квартале в связи с началом закупки газа в хранилища".

А вот Петруха надеется на политический фактор в цене газа:

"Сработает популистский эффект от политических сил для ее уменьшения в краткосрочной перспективе, то есть после парламентских выборов".

Безработица

Эксперты говорят о традиционном сезонном росте спроса на рабочие руки, но оценивают его по-разному. Шевчишин и Петруха видят рост на 1—1,5% (25—35 тыс. новых рабочих мест), или до 8,5—8,6% от количества трудоспособных.

"Это сезонные сельхозработы, строительство, сфера сервиса, прежде всего в курортных регионах, — объяснил Петруха. — Дестабилизирующим фактором может стать более низкий, чем в прошлом году, уровень сдачи ВНО, из-за чего выпускники потеряют шансы на вступление в вузы, пополнив ряды безработных".

Этот фактор имеет в виду и Забловский, оценивая снижение числа незанятых всего на полпроцента — до 9,1%.

Точность прогнозов

Ре­­аль­­ные показатели во II квартале получились близкими к прогнозным, за исключением курса доллара и роста безработицы. Так эксперты точно определили цену бензина, величину инфляции, размер госдолга. Близкой к расчетной оказалась цена газа (ее завысили на 7%), а вот по зарплатам и курсу доллара реальность получилась оптимистичнее, чем прогноз: рост заработков на "лишние" 250 грн (+2% к расчетам), а курс на 70 коп. (–2,7%) ниже ожидаемого. "Подвели" экспертов лишь безработные: вместо 8,5% их оказалось аж 9,6%.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, чего ждать в июле: рост прожиточного минимума и подорожание оформления паспортов. В июле пенсионерам заново пересчитают пенсии и выплатят надбавки. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег госдолг, средняя зарплата, цены на бензин, курс валют, курс доллара, экономический прогноз

Вы сейчас просматриваете новость " Экономический прогноз на третий квартал 2019 года: какими будут курс доллара и цены". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОРЫ:

Коновалова Христина , Александр Панченко

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зарплаты украинцев в среднем выросли на 21% – Минфин

28 июня, 08:12

Размер среднего оклада по стране превысил психологическую отметку

Доллар подрос: обнародован курс на "длинные" выходные

27 июня, 16:29

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 1 июля; за неделю гривня укрепилась на 20 копеек

Экономист назвал средний курс доллара до конца года

27 июня, 10:03

Специалист объяснил, почему курсовые прогнозы могут сильно различаться

Что происходит с госдолгом Украины: эксперты объяснили

27 июня, 08:47

Специалисты рассказали, на какие показатели стоит обращать внимание в "долговой" статистике

Продукт, который резко увеличивает риск рака

33-летнюю Ляйсан Утяшеву жестко раскритиковали за внешний вид

Цена газа для населения в июне снижена до 5,5 грн за кубометр

Назван самый полезный суп

Как мужчины убивают своих жен

Последовал резкий ответ Плющенко Родниной

Найдено тело швейцарской футболистки, пропавшей на озере Комо

Человечество начало уничтожать Землю 11 500 лет назад

Зозуля стал самым дорогим игроком Альбасете

Колоссальное скопление: где в Донецке можно увидеть людей. Видео

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Чем кесарята отличаются от обычных детей?

Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий

Вчера, 07:39

Эксперты говорят, сейчас самое время отменять режим ПСО, иначе зимой взлетят цены

Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле

3 июля, 07:37

Только за июнь АЗС опустили ценники на стелах на 10-30 копеек

Новые паспорта для украинцев: когда начнем получать безусловный доход от государства

3 июля, 07:19

У президента обещали младенцам процент от доходов страны. Эксперты: идея хороша, но трудновыполнима

Какой будет погода в июле: от шквалов и гроз до засухи

2 июля, 07:19

Синоптики обещают много жарких дней и температурные рекорды

Еще два комментатора ушли с «Матч ТВ» на Okko

Как восстановить печень

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь