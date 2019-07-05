Экономический прогноз на третий квартал 2019 года: какими будут курс доллара и цены

В июле-сентябре экономисты обещают невысокий рост цен и зарплат

Фото: пресс-центр НБУ

Полгода позади, и новости "Сегодня" публикуют новый консенсус-прогноз главных экономических показателей в стране на III квартал. Напомним: наши эксперты дают свое видение в цифрах, мы выводим среднее. На этот раз специалисты более единодушны, чем в прогнозах на II квартал. Свой вариант развития событий представили глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, независимый экономист Иван Никитченко и эксперт ФАО по Европе и Центральной Азии Сергей Петруха.

Фото: Сегодня

Все эксперты, кроме Забловского, обещают летний рост цен 1—1,5% из-за традиционной дефляции. А вот Забловский ожидает, что инфляцию ускорят (до 9% с начала года) два фактора: рост цен на комуслуги уже в августе-сентябре и возможная девальвация гривни уже к концу лета, как было год назад. Что касается средней зарплаты, то, по мнению Шевчишина, она стабилизируется на 10 600 грн.

"Явных признаков ускорения или торможения не наблюдается", — аргументировал он.

Забловский оценивает уровень средней зарплаты как 10 500 грн:

"Увеличение связано с индексацией зарплат в корпоративном и государственном секторе, а также необходимостью удерживать персонал на фоне оттока кадров за границу".

Никитченко считает иначе:

"Может быть и более 11 000 грн за счет сезонных заработков, также в июле еще будут платить партии привлеченным людям под выборы (штабы, агитаторы и пр.), плюс со стороны бизнеса надо удерживать рабочую силу, что вынуждает повышать оплату".

Курс и госдолг

Все эксперты склоняются к тому, что средний курс доллара в III квартале будет 27 грн/долл из-за жесткой монетарной политики Нацбанка. Но, по мнению Шевчишина, на гривню будут давить дефицит внешнеторгового баланса, высокая долговая нагрузка, риски оттока капитала после начала снижения учетной ставки и падения доходности гособлигаций. Забловский уверен, что курс гривни к доллару в конце сентября составит 27,5 грн из-за наступления нового политсезона и, как следствие, усиление спекулятивных настроений на межбанке. Госдолг уменьшится, так как, напомнил Петруха, на сентябрь 2019 года приходится пик выплат по госдолгу — еврооблигации, МВФ, ОВГЗ, всего на 2,5 млрд долларов. А Никитченко добавил, что мы просто не успеем до конца квартала получить новые транши от МВФ, даже если Украина о них попросит после выборов.

Бензин и газ

Бензин чуть вырастет в цене. Средняя цена составит 30,5 грн/л с возможным ростом 31 грн/л к концу периода.

"В условиях мягкой девальвации и стабилизации цен на нефть марки Brent на уровне 65—70 долларов за баррель стоимость бензина может составить 31 грн/л к концу квартала, — уточнил Шевчишин. — Газ, по импорту — 235 долларов за 1000 куб. м, так как на рынке газа наблюдается продолжительное снижение цен, которое должно завершиться в III квартале в связи с началом закупки газа в хранилища".

А вот Петруха надеется на политический фактор в цене газа:

"Сработает популистский эффект от политических сил для ее уменьшения в краткосрочной перспективе, то есть после парламентских выборов".

Безработица

Эксперты говорят о традиционном сезонном росте спроса на рабочие руки, но оценивают его по-разному. Шевчишин и Петруха видят рост на 1—1,5% (25—35 тыс. новых рабочих мест), или до 8,5—8,6% от количества трудоспособных.

"Это сезонные сельхозработы, строительство, сфера сервиса, прежде всего в курортных регионах, — объяснил Петруха. — Дестабилизирующим фактором может стать более низкий, чем в прошлом году, уровень сдачи ВНО, из-за чего выпускники потеряют шансы на вступление в вузы, пополнив ряды безработных".

Этот фактор имеет в виду и Забловский, оценивая снижение числа незанятых всего на полпроцента — до 9,1%.

Точность прогнозов

Ре­­аль­­ные показатели во II квартале получились близкими к прогнозным, за исключением курса доллара и роста безработицы. Так эксперты точно определили цену бензина, величину инфляции, размер госдолга. Близкой к расчетной оказалась цена газа (ее завысили на 7%), а вот по зарплатам и курсу доллара реальность получилась оптимистичнее, чем прогноз: рост заработков на "лишние" 250 грн (+2% к расчетам), а курс на 70 коп. (–2,7%) ниже ожидаемого. "Подвели" экспертов лишь безработные: вместо 8,5% их оказалось аж 9,6%.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, чего ждать в июле: рост прожиточного минимума и подорожание оформления паспортов. В июле пенсионерам заново пересчитают пенсии и выплатят надбавки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Экономический прогноз на третий квартал 2019 года: какими будут курс доллара и цены". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"