Экономический рост в Украине ускорится до 4 процентов ВВП – Нацбанк

/ Фото: пресс-центр НБУ

Экономический рост ускорится с 3,3% в 2019 до 3,5% в 2020 году, а в последующие годы составит около 4%. Такой прогноз обнародовали в Национальном банке Украины (НБУ).

"Ускорению темпа экономического роста будет способствовать смягчение монетарной политики. Высокий уровень частного потребления и инвестиций останутся основным двигателем экономического роста. В то же время вклад чистого экспорта в ВВП и дальше будет отрицательным из-за значительной потребности реального сектора экономики в инвестиционном импорте", – полагают в Нацбанке.

Там отмечают, что достаточно высокие темпы роста реальных доходов населения обусловят сокращение разрыва в заработных платах по сравнению с соседними странами.

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"В дальнейшем это будет увеличивать заинтересованность украинцев в трудоустройстве в Украине, а не за границей", – говорят в НБУ.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Всемирный банк улучшил прогноз ВВП Украины. Рост валового внутреннего продукта Украины в 2020 году ускорится с 3,6% в 2019 году до 3,7%, а в 2021-2022 годах может составить до 4,2%.

Также сайт "Сегодня" сообщал о том, что бизнес-сообщество определило для власти 10 ключевых приоритетов, которые помогут достичь экономического роста Украины в 5-7% за год.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, исчезнет ли в Украине традиция экономить.

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