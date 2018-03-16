Экономическое сотрудничество с Россией нужно свести к минимуму – МИД Украины

Экономическое сотрудничество Украины с Российской Федерацией как страной-агрессором должно быть минимизировано. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"В общем смысле, я считаю, что экономическое сотрудничество со страной-агрессором, конечно, должно быть минимизировано. По-другому просто и быть не может", – подчеркнул Климкин.

Он отметил, что сейчас доля товарооборота Украины с Россией составляет ориентировочно 7%.

"В перспективе, конечно, мы не можем говорить об эффективном экономическом сотрудничестве, во-первых, со страной-агрессором, во-вторых – со страной, которая нарушила все свои обязательства по соглашению о свободной торговле, которая блокирует наши товары, которая блокирует даже транзит", – подчеркнул Климкин.

Как известно, до сих пор действует запрет на транзит из Украины через территорию РФ.

Глава МИД заверил, что украинская сторона будет прилагать усилия, чтобы соглашения с РФ о пенсионном обеспечении или взаимном признании дипломов оставались в силе.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство Украины готово расторгнуть программу экономического сотрудничества с Россией. Соответствующее решение может быть принято Кабинетом министров уже в следующую среду, 21 марта.

Программа экономического сотрудничества между Украиной и Россией подписывалась на 2011-2020 годы. Документ определяет восстановление репутационных потерь в результате конфликтов между сторонами в 2006-2009 годах по условиям транзита газа как важнейшую задачу, наряду с отменой взаимных ограничений торговли. В 2014 году параллельно с военной агрессией против Украины Российская Федерация начала и торгово-экономическую войну, введя эмбарго на ряд чувствительных товаров украинского экспорта. Украина применила ответные меры. С 2014 года доля России в украинском экспорте снизилась до 9% с почти 30%.