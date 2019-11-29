Экономическую отдачу от культуры можно повысить: эксперты назвали условия

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

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В Украине увеличивается доля домохозяйств, которые тратят больше половины доходов на оплату коммуналки, соответственно, на культуру и развлечения украинцы расходуют все меньше – в последние годы доля этих трат составляет 1-2%. Низкий покупательский спрос сдерживает развитие сектора культуры и креативных индустрий в Украине, отмечают эксперты Института экономических исследований и политических консультаций, которые на заказ Украинского культурного фонда провели исследование "Экономическая привлекательность украинской культуры".

Эксперты, в частности, отметили значительную долю теневого сектора в сфере культуры.

"По подсчетам ЮНЕСКО, украинский сектор культуры и креативных индустрий приносит около 4% ВВП. По подсчетам отечественных исследователей – 5-7% <…> Если учесть теневую экономику, взять во внимание оценку экспертов со сферы культуры, скорее всего [придем к выводу, что] доступные официальные данные могут недооценивать роль сектора в украинской экономике", – отметил научный сотрудник Евгений Ангел.

Но в то же время, согласно данным Госстата (правда, последние доступные – аж за 2017 год), сектор культуры официально продуцирует около 1% добавленной стоимости, при том, что в целом по стране показатель был выше.

По словам экспертов, Украина, в отличие от других стран, не использует все экономические возможности отрасли.

"В мире сегодня сфера культуры и креативных индустрий дискутируется как сфера для вложения капитала, то есть для инвестирования банками, инвестиционными компаниями", – сказал предправления института Игорь Бураковский.

О том, как повысить экономическую отдачу от сектора, можно сделать выводы из результатов интервью, проведенных институтом среди деятелей культуры, представителей власти, гражданского общества о проблемах отрасли. Так, респонденты указывали на сложность таможенного оформления культурных ценностей, незащищенность авторского права, коррупцию, особенно в издании учебников, а также ряд устаревших регуляторных ограничений, бюрократию и др. Также в Украине необходимо улучшить эффективность использования государственных средств.

"При распределении господдержки, необходимо учитывать предыдущую историю этих проектов, опыт продюсеров кинофильмов. Если они до этого времени выпускали коммерчески успешные, то для таких фильмов стоит выделять больше поддержки", – отметила Ирина Федец старший научный сотрудник.

Ранее новости "Сегодня" писали о том, как изменилась структура трат за последние девять лет. В частности, украинцы стали меньше тратить на еду, но больше на "коммуналку". Также домохозяйства сократили расходы на культуру, но увеличили на здравоохранение.

При этом Украина также остается одной из самых "пиратских" стран. Так, согласно исследованиям BSA Global Software Survey 80% программного софта, который установлен на украинских компьютерах, – пиратский. Тогда как, например, в США этот показатель составляет всего 15%.

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