Эксперты дали печальный прогноз: короновирус обвалит экономику Украины на 6% ВВП

Экономика Украины может сократиться на 5,9% ВВП в 2020 году после роста на 3,2% в прошлом. Такие расчеты приводятся в макропрогнозе, представленного Институтом экономических исследований и политических консультаций.

Согласно ему, курс национальной валюты в 2020 году составит 29,7 грн за доллар в среднем по году и 29 грн за доллар на конец года.

"Потребительская инфляция по прогнозу вырастет только до 7,5% в декабре, поскольку слабый спрос ограничит влияние более высоких инфляционных ожиданий и обесценивания гривни", – отмечают эксперты в документе.

При этом аналитики института ожидают, что дефицит текущего счета в этом году достигнет 4% ВВП, или 5,6 млрд долларов.

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"Этот прогноз готовился в очень изменчивых условиях на основе допущений, которые могут оказаться некорректными. Мы допускаем, что большинство ограничений экономической активности будут отменены до конца второго квартала", – говорится в документе.

На сдержанный рост экономики можно рассчитывать только во второй половине года, но экономическая активность будет оставаться на более низком, чем до кризиса, уровне, отмечается в прогнозе.

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"Мы ожидаем лишь постепенного восстановления спроса, поскольку не все утраченные во время коронакризиса рабочие места будут восстановлены, а потребительские настроения будут оставаться неопределенными. Мы прогнозируем падение реального потребления домохозяйств на 6,6% в 2020 году", – отмечают эксперты института.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что правительство официально обнародовало новые показатели макроэкономического прогноза. Согласно обновленному прогнозу, уровень инфляции вырастет до 11,6% с ожидавшихся 8,7%, а ВВП Украины в годовом выражении упадет на 4,8% с ранее прогнозированных "минус" 3,9%. Кроме того, прогноз средней зарплаты упал до 10 706 грн с 11 тысяч гривен. Уровень безработицы остался без изменений – на уровне 9,4%.

Организация экономического сотрудничества и развития выяснила, что каждый месяц карантина в развитых экономиках будет обходиться в два процентных пункта роста ВВП.

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