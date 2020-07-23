Українська
$ 27,78
32,19
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Экономика охлаждается: НБУ назвал главные риски для стабильности в Украине

23 июля, 15:33

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В Нацбанке напомнили о важности сотрудничества с МВФ

Национальный банк Украины (НБУ), который ухудшил прогноз ВВП Украины на 2020 год до "минус" 6%, перечислил факторы, которые могут привести к еще большему падению экономики страны. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Реклама

"Главным риском для этого прогноза является длительный срок пандемии коронавируса и потенциальное возвращение к более жестким карантинных мероприятий, необходимых для его преодоления как в Украине, так и в мире. Это может привести к более существенному и продолжительному охлаждению как глобальной, так и украинской экономики", - отметили в НБУ.

Актуальными, по данным Нацбанка, остаются и такие риски:

  • негативное влияние судебных решений на макрофинансовую стабильность;
  • эскалация военного конфликта на востоке страны;
  • увеличение волатильности мировых цен на продукты питания учитывая глобальные изменения климата и риск усиления протекционизма в мире.

Также в НБУ напомнили, что для Украины важно оставаться в сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ).

Читайте также: Новый глава Нацбанка впервые встретился с МВФ: о чем говорили

В тренде
Виноваты заявления: Нацбанк объяснил стремительный рост доллара
Реклама

В частности, финансирование от МВФ и других международных партнеров поможет нарастить международные резервы Украины до 30 млрд долларов в 2020 году, а в последующие годы – до 32-33 млрд долларов, прогнозирует регулятор. Сейчас валютные резервы Украины превышают 28 млрд долларов – это рекорд за последние восемь лет.

"Соблюдение условий новой программы stand-by с МВФ, в частности в части проведения последовательной фискальной и монетарной политики, позволит обеспечивать макроэкономическую стабильность, необходимую для уверенного и непрерывного восстановления экономики. Поддержка МВФ является важной с точки зрения финансирования бюджетных расходов на преодоление последствий пандемии, своевременных и полных расчетов по государственному долгу, сохранения доступа на международные рынки капитала и заинтересованности международных инвесторов в украинских активах", - добавили в Нацбанке.

Тем временем в правительстве, ожидают, что падение украинской экономики в 2020 году может достичь 4-8%. Подробнее о том, как премьер-министр оценивает ситуацию в Украине, смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

экономика НБУ кризис ВВП Украина ЗВР международные резервы риски

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Считайте меня сумасшедшим": Макрон стучал кулаками на переговорах ЕСЕвросоюз
Россия замахнулась взять под контроль мировой рынок газа: чем это грозит Украине
Россия замахнулась взять под контроль мировой рынок газа: чем это грозит УкраинеРоссия
Санкции США против
Санкции США против "Северного потока – 2" отложили: что произошлоСША
Четверть триллиона гривен: в Центре Разумкова подсчитали убытки Украины от исков
Четверть триллиона гривен: в Центре Разумкова подсчитали убытки Украины от исков "зеленых" инвесторовЭкономика
Украинцы потеряют в зарплатах: как падение ВВП скажется на уровне жизни
Украинцы потеряют в зарплатах: как падение ВВП скажется на уровне жизниЭкономика
"Дніпро" приватизовано: мільярд у казнуЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять