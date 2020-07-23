Экономика охлаждается: НБУ назвал главные риски для стабильности в Украине

В Нацбанке напомнили о важности сотрудничества с МВФ

Национальный банк Украины (НБУ), который ухудшил прогноз ВВП Украины на 2020 год до "минус" 6%, перечислил факторы, которые могут привести к еще большему падению экономики страны. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

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"Главным риском для этого прогноза является длительный срок пандемии коронавируса и потенциальное возвращение к более жестким карантинных мероприятий, необходимых для его преодоления как в Украине, так и в мире. Это может привести к более существенному и продолжительному охлаждению как глобальной, так и украинской экономики", - отметили в НБУ.

Актуальными, по данным Нацбанка, остаются и такие риски:

негативное влияние судебных решений на макрофинансовую стабильность;

эскалация военного конфликта на востоке страны;

увеличение волатильности мировых цен на продукты питания учитывая глобальные изменения климата и риск усиления протекционизма в мире.

Также в НБУ напомнили, что для Украины важно оставаться в сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ).

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В частности, финансирование от МВФ и других международных партнеров поможет нарастить международные резервы Украины до 30 млрд долларов в 2020 году, а в последующие годы – до 32-33 млрд долларов, прогнозирует регулятор. Сейчас валютные резервы Украины превышают 28 млрд долларов – это рекорд за последние восемь лет.

"Соблюдение условий новой программы stand-by с МВФ, в частности в части проведения последовательной фискальной и монетарной политики, позволит обеспечивать макроэкономическую стабильность, необходимую для уверенного и непрерывного восстановления экономики. Поддержка МВФ является важной с точки зрения финансирования бюджетных расходов на преодоление последствий пандемии, своевременных и полных расчетов по государственному долгу, сохранения доступа на международные рынки капитала и заинтересованности международных инвесторов в украинских активах", - добавили в Нацбанке.

Тем временем в правительстве, ожидают, что падение украинской экономики в 2020 году может достичь 4-8%. Подробнее о том, как премьер-министр оценивает ситуацию в Украине, смотрите в сюжете:

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