Экономика растет, но украинцы беднеют: эксперт объяснил парадокс

Специалист объяснил, почему нельзя сравнивать себя с собою вчерашними

Фото: пресс-центр НБУ

Экономика Украины не находится в состоянии рецессии, То есть ухудшения экономического состояния - как, это происходит, например, у турков - у украинцев пока не будет. Социальные стандарты не снизятся, жители страны в 2019 году получат на 2,7% больше товаров и услуг, чем в прошлом. То есть станут на 2,7% богаче.

Но при этом эксперты говорят, что более корректно сравнивать не вчерашний и сегодняшний день, а то, как меняется ситуация вокруг. И отмечают парадокс: по итогам 2019 года, несмотря на экономический рост, мы станем еще беднее относительно других стран.

"Казалось бы, если сравнивать себя с собою вчерашними, то все, вроде бы, неплохо. Но это так не работает. Потому что люди сравнивают себя с окружением. Они едут в Польшу и видят, что там жизнь улучшается быстрее, чем у нас. Едут в Западную Европу или Штаты и видят, что там вообще экономика растет космическими темпами. Вот у нас у многих сегодня уже есть плазменные телевизоры, смартфоны. И это намного лучше, чем было в 90-е годы прошлого века. Так что, получается, с каждым годом мы живем лучше. Но это неправильно – сравнивать сегодняшнюю жизнь с 90-ми годами. Или как в СССР сравнивали уровень жизни с 1913 годом. Это самоуспокоение, которое не приводит ни к чему хорошему", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

Он отметил, что в сравнении с другими странами Украина теряет позиции.

"Правда в том, что по итогам этого года мы станем еще беднее относительно других стран. Потому что Польша, например, растет быстрее нас, многие другие европейские страны растут быстрее. А значит, можно сказать, что по итогам года украинцы станут чуть богаче, чем вчера, но еще беднее, чем, скажем, поляки", – объяснил Козак.

Подробнее о том, что ждет нашу экономику, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Прогноз Всемирного банка: почему Украина к концу года станет еще беднее Европы".

Также новости "Сегодня" рассказывали, когда украинцы почувствуют улучшение экономической ситуации на собственных кошельках:





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