Экономика США официально вошла в рецессию

После того, как американские рынки завершили самый длинный в истории рост, Bank of America официально заявил, что экономика США вошла в рецессию. Как передает CNBC, спусковым крючком для этого послужила эпидемия коронавирусной инфекции.

"Мы официально заявляем, что экономика [США] впала в рецессию и присоединяется к остальному миру, и это глубокое погружение", – отметила экономистка Bank of America Мишель Мейер.

По ее мнению, Штатам грозит рост безработицы, потеря сбережений населения и, как следствие, ухудшение потребительских настроений. В банке подсчитали, что рост безработицы США в ближайшее время удвоится, а численность безработных будет расти примерно на миллион человек в месяц на протяжении всего второго квартала, достигнув в итоге 3,5 миллиона человек.

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В то же время, в Bank of America считают, что кризис будет краткосрочным, и негативные факторы могут ослабить свое влияние уже к июлю 2020 года.

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Напомним, ранее стало известно, что в течение ближайших трех недель каждый совершеннолетний гражданин США получит по тысяче долларов, а каждый ребенок – по полтысячи в рамках инициированной правительством программы поддержки населения в условиях пандемии коронавируса.

Также ранее в Соединенных Штатах начали клинические испытания вакцины для защиты от нового коронавируса – для тестирования пригласили 45 молодых здоровых добровольцев.

Все подробности в спецтеме Обвал рынков

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