Экономика США резко выросла: Трамп заявил об "историческом подъеме"

Во втором квартале 2018 года американский ВВП вырос на 4,1%

Рост экономики США во втором квартале 2018 года составил 4,1%, и этот показатель стал самым высоким, начиная с 2014 года, а глава Белого дома Дональд Трамп назвал это "историческим подъемом". Об этом сообщает Bloomberg.

"Годовой показатель доходов от ВВП был ненамного меньше 4,2% по данным Bloomberg", – говорится в сообщении.

По сравнению с первым кварталом, когда рост экономики составлял 2,2%, показатель вырос почти вдвое, потребительские расходы возросли на 4%, а инвестиции в нежилое хозяйство поднялись на 7,3%. По мнению аналитиков, добиться таких показателей удалось благодаря прошлогодней налоговой реформе и тому, что рынок подготовился к эскалации торговой войны.

Экономисты называют два главных фактора: это потребительский спрос, выросший благодаря прошлогоднему снижению налогов, и активность экспортеров, которые спешат поставить побольше товаров до ужесточения международных пошлин.

При этом аналитики, опрошенные изданием, указывают, что столь оптимистичные показатели стоит воспринимать как разовый успех, вызванный во многом временными факторами. В оставшихся двух кварталах 2018 года они ожидают спад — до 3%.

Кроме того, еще одной причиной ожидания снижения роста экономики — повышение базовой ставки Федеральной резервной системы, которая влияет на общий уровень ставок на рынке и делает кредиты для предприятий и населения дороже. В настоящее время ставка находится на уровне 1,75-2%.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обвинил Германию в том, что она стала "пленницей" России из-за ее энергетической зависимости и поддержки плана удвоения пропускной способности газопровода Nord Stream под Балтийским морем в Германию, минуя традиционные маршруты через Украину.

В январе 2018 года компания Nord Stream 2 AG, которая является основным оператором газопровода, заявила, что Германия разрешила строительство газопровода "Северный поток – 2".

В начале мая начали строить российский "Северный поток – 2". Германия уже выдала все необходимые с ее стороны разрешения для строительства этого газопровода, такое же решение приняли Финляндия и Швеция. Проект еще должен получить разрешение в Дании.