Экономика Украины установила рекорд за семь лет: эксперты назвали причину

Рост ВВП фиксируется третий год подряд

Фото: пресс-центр НБУ

Экономика Украины установила рекорд за семь лет: эксперты назвали причину Евгения Давыденко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d2c/2f2/5c5d2c2f2eb0d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d2c/2f2/5c5d2c2f2eb0d.jpg 2019-03-22T12:42:00+02:00 Экономика Рост ВВП фиксируется третий год подряд

По итогам 2018 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) составил 3,3%. Рост экономики страны ускоряется третий год подряд и стал максимальным за последние семь лет. Какие факторы обусловили ускорили рост, "Сегодня" расспросили у экспертов.

По мнению исполнительного директора Центра экономической стратегии Глеба Вышлинского, ВВП в прошлом году вырос за счет того, что граждане имели возможность больше потреблять.

"В прошлом году произошел рост в основном за счет частного потребления. Это связано с тем, что уже два года мы видим двузначные темпы роста реальных зарплат и пенсий. Это позволяет украинским гражданам больше потреблять. За счет этого мы имеем неплохой темп роста ВВП, хотя хотелось бы больше после глубокого падения в 2014 – 15 годах", – отметил Вышлинский.

Эксперт подчеркивает, что в Украине удалось установить макроэкономическую стабильность, а это главное условие экономического развития страны. Однако для устойчивого роста необходим больший вклад инвестиций.

По мнению экономиста Александра Охрименко, росту экономики украинцы обязаны валютным поступлениям от "заробитчан", а также росту пищепрома и строительства.

"В прошлом году, согласно официальным данным, на территорию Украины зашло 20 млрд долл. Если учесть, что все ВВП – 120 млрд долл. Почему они создали рост ВВП? Во-первых, они были поменяны на гривню, деньги потратили, выросла торговля на 6%, выросла пищевая промышленность, даже изготовление мебели, бытовой техники (неэлектроники) и строительство, при том, что нет кредитования", – считает Охрименко.

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Впредь у Украины, убежден экономист, есть только два драйва экономики – рабочая сила и земля.

"Если бы запустили рынок земли, росли бы за счет рынка земли. Но этого нет. Поэтому сейчас растем за счет экспорта рабочей силы", – резюмировал он.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что экономика Украины в 2019 году должна вырасти не менее чем на 3%. По его словам, в этом году правительство планирует инвестировать, в первую очередь, в образование, медицину и энергоэффективность.

В то же время Всемирный банк ухудшил прогноз ВВП Украины на 2019 год – с 3,5% до 2,9%.

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АВТОР: Евгения Давыденко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.