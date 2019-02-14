Экономика Украины превысила довоенные темпы роста – Порошенко
Президент Украины напомнил, что ВВП страны растет уже 12 кварталов кряду
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины за 2019 год составил, по предварительным данным, 3,4% и превысил довоенный уровень. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время визита в Харьковскую область по случаю 85-й годовщины со дня основания "Турбоатома".
"Мы вывели из пике национальную экономику. Мы обеспечили рост реального валового внутреннего продукта уже в течение 12 кварталов. За 2018 год рост валового внутреннего продукта составил 3,4% – больше всего за последние семь лет. Он превысил рост ВВП довоенного уровня", – сказал Порошенко.
Президент также отметил, что впервые за пять лет уровень инфляции по итогам года составил менее 10%, а золотовалютные резервы государства, которые обеспечивают стабильность экономики, превысили довоенный уровень, составил почти 21 млрд долларов. Он напомнил, что в 2015 году уровень резервов составлял всего 5 млрд долларов.
"Это ответ на вопрос "где деньги МВФ?". Бережно хранятся в золотовалютных резервах", – подчеркнул Порошенко.
Напомним, по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, обеспечение роста ВВП Украины выше 5% является приоритетом в работе правительства.
Впрочем, по прогнозу Национального банка Украины, рост экономики Украины замедлится до 2,5% в 2019 году. В 2020–2021 годах он снова ускорится – до 2,9% и 3,7% соответственно, добавили в регуляторе. В то же время, по словам первого вице-премьера, министра экономического развития Украине Степана Кубива, в 2019 году ожидается рост реального ВВП не менее чем на 3,2%.
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