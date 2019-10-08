Экономика Украины ускорит рост: появился новый прогноз

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Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам 2019 года составит 3,2%. Об этом говорится в обновленном консенсус-прогнозе экспертов государственных и негосударственных институций, сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Аналогичный рост ожидается и по итогам 2020 года.

В министерстве напомнили, что апрельский прогноз содержал меньшие цифры. Тогда планировалось, что в 2019 году экономика Украины вырастет на 2,7%, а в следующем – на 3%.

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По мнению экспертов, рост потребительских цен (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года) в 2019 и 2020 годах ожидается на уровне 7,2% и 6,3% соответственно (предыдущие оценки – 7,6% и 6%).

Новости "Сегодня" писали, что внесенный Кабмином проект госбюджета на 2020 год основан на весеннем макропрогнозе с учетом роста ВВП на 3,3%, но ко второму чтению правительство его улучшит.

О том, какие показатели Кабмин Алексея Гончарука закладывает в проект бюджета на следующий год, узнавайте из нашего сюжета:

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