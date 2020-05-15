Экономика Украины в первом квартале 2020 упала на 1,5% – Госстат

В сравнении с предыдущим кварталом ВВП упал лишь на 0,8%

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозируют, что падение валового внутреннего продукта Украины в 2020 году может составить 4,2%, тем временем Государственная служба статистики сообщает, что реальный ВВП нашей страны в первом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом в 2019 снизился на 1,5%.

"Реальный ВВП в I квартале 2020 по сравнению с предыдущим кварталом уменьшился на 0,8% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с I кварталом 2019 уменьшился на 1,5%", – говорится в сообщении.

Напомним, согласно прогнозу Национального банка Украины, по итогам второго квартала 2020 года ВВП Украины снизится на 11%.

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В НБУ ожидают, что в 2020 году украинская экономика сократится на 5%, но возобновит рост на уровне около 4% в последующие годы.

Ранее сайт "Сегодня" также писал о том, что предельный запас прочности украинской экономики в условиях эпидемии и карантина не превышает шести месяцев. О том, сколько еще протянут украинцы без сбережений, смотрите в сюжете:

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