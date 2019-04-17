Экономика Украины заметно выросла за три года: Гройсман показал цифры
Ситуация улучшается 12 кварталов подряд, заверил премьер
Экономика Украины растет 12 кварталов, то есть три года подряд. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства сегодня, 17 апреля.
Он отметил, что по сравнению с 2015 годом ВВП Украины повысился на 8,4%. При этом дефицит государственного бюджета сократился с 2,9% в 2016 году до 1,7% в 2018-м.
"Уменьшается инфляция. Международные резервы НБУ на конец 2018 выросли до 20,8 млрд долларов – это самый высокий показатель за последние пять лет. Все, что наработает экономика, инвестируем в качество жизни людей", – заявил Гройсман и опубликовал на своей странице в Twitter соответствующую инфографику.
Напомним, при этом Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) ухудшило экономический прогноз на 2019 год. Если раньше рост ВВП в текущем году прогнозировался на уровне 3%, то теперь ожидается только 2,8%. Практически одновременно с прогнозом МЭРТ вышел апрельский "Обзор мировой экономики" Международного валютного фонда, и там прогноз реального ВВП по Украине сохранен на уровне 2,7%.
Всемирный банк ожидает рост реального ВВП Украины по итогам года на уровне 2,9%. А самый пессимистичный прогноз дают Национальный банк Украины и агентство S&P: всего 2,5% роста ВВП.
"Сегодня" с помощью экспертов разобрались в разных прогнозах экономического будущего Украины.
Кроме того, недавно премьер-министр Владимир Гройсман рассказал о планах развития Украины на ближайшие три года:
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