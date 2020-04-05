Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,6
30,08
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Экономика во время пандемии: Европа думает над новым "планом Маршалла"

5 апреля, 11:46

Виктория Подолянец

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что требуется европейским странам

Из-за пандемии коронавирусабюджету Европейского Союза требуются масштабные вливания средств. Об этом рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье, 5 апреля, пишет Welt am Sonntag.

"Нам нужен план Маршалла для Европы. Необходимо инвестировать миллиарды евро сегодня, чтобы предотвратить катастрофу в будущем", – отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, Европа вскоре будет вновь "твердо стоять на ногах", а нынешний кризис создаст чувство единства среди европейских наций.

Реклама

План Маршалла был принят в 1948 году американским госсекретарем Джорджем Маршаллом. Этот план, поддержанный миллиардными инвестициями США, стал основой экономического возрождения Европы после Второй мировой войны.

Европа является эпицентром пандемии коронавируса и наиболее всего пострадала от него. По данным агентства AFP, в европейских странах подтверждены более 627 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2, погибли более 46 тысяч человек.

В тренде
Цены на лимоны в Украине идут на рекорд: дело не только в карантине

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии COVID-19. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Причем нынешняя рецессия намного хуже, чем глобальный финансовый кризис.

Аналитики международного рейтингового агентства Fitch ожидают в 2020 году падение мирового ВВП на 1,9%, в то же время глубокая рецессия является базовым сценарием. Режим самоизоляции может привести к падению экономик США и ЕС на 28-30% к лету.

Напомним, пик заболеваемости в Украине ожидается во второй половине этого месяца, начиная с 14-15 апреля. В связи с этим в Украине усилили карантин с 6 апреля.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США ЕС Европа Еврокомиссия экономический кризис коронавирус пандемия рецессия Урсула фон дер Ляйен

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробности
Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробностиДругие страны
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмом
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмомДругие регионы
Новый транш для Украины: в МВФ назвали два условия
Новый транш для Украины: в МВФ назвали два условияЭкономика
Новые льготы и ограничения на время карантина: что узаконила Рада
Новые льготы и ограничения на время карантина: что узаконила РадаЭкономика
Пенсии повысят из-за карантина: в Кабмине объяснили, кому и сколько доплатят
Пенсии повысят из-за карантина: в Кабмине объяснили, кому и сколько доплатятЭкономика
Каким будет мир после пандемии коронавируса: прогнозы экспертов
Каким будет мир после пандемии коронавируса: прогнозы экспертовДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...