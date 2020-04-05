Экономика во время пандемии: Европа думает над новым "планом Маршалла"

Из-за пандемии коронавирусабюджету Европейского Союза требуются масштабные вливания средств. Об этом рассказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье, 5 апреля, пишет Welt am Sonntag.

"Нам нужен план Маршалла для Европы. Необходимо инвестировать миллиарды евро сегодня, чтобы предотвратить катастрофу в будущем", – отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, Европа вскоре будет вновь "твердо стоять на ногах", а нынешний кризис создаст чувство единства среди европейских наций.

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План Маршалла был принят в 1948 году американским госсекретарем Джорджем Маршаллом. Этот план, поддержанный миллиардными инвестициями США, стал основой экономического возрождения Европы после Второй мировой войны.

Европа является эпицентром пандемии коронавируса и наиболее всего пострадала от него. По данным агентства AFP, в европейских странах подтверждены более 627 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2, погибли более 46 тысяч человек.

В тренде Цены на лимоны в Украине идут на рекорд: дело не только в карантине

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии COVID-19. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Причем нынешняя рецессия намного хуже, чем глобальный финансовый кризис.

Аналитики международного рейтингового агентства Fitch ожидают в 2020 году падение мирового ВВП на 1,9%, в то же время глубокая рецессия является базовым сценарием. Режим самоизоляции может привести к падению экономик США и ЕС на 28-30% к лету.

Напомним, пик заболеваемости в Украине ожидается во второй половине этого месяца, начиная с 14-15 апреля. В связи с этим в Украине усилили карантин с 6 апреля.

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