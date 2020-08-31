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Экономика восстанавливается: эксперт рассказал о реальной ситуации с ВВП Украины

31 августа, 05:31

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Специалист учел не только "белый", но и теневой сектор

Во втором квартале 2020 года ВВП Украины упал на 11,4%, по официальным данным Госстата. Как объяснил в комментарии сайту "Сегодня" глава Секретариата совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, эти данные не учитывают падение теневой экономики в Украине. Но даже с учетом теневого сектора, ситуация в стране улучшается, считает эксперт.

"Косвенно оценить реальное падение [экономики] можно по уровню потребления электроэнергии, ведь теневики тоже ее используют, – отметил Забловский. – В середине второго квартала электроэнергии в Украине было потреблено меньше на 12%, сейчас почти столько же, сколько и полгода назад. То есть, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, экономика Украины действительно восстанавливается".

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По мнению эксперта, третий квартал для Украины станет лучше в экономическом плане, чем второй.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Коронавирус и экономика: Украину ждет осенняя проверка на прочность".

А о том, как украинцам удается заработать во время карантина, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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экономика кризис ВВП улучшение Забловский
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