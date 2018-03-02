Экономист назвал худший способ распорядиться российскими миллиардами за транзит газа

Сегодня, 10:59

Разумнее потратить эти деньги на повышение энергоэффективности

«Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов
«Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Решение Стокгольмского арбитражного трибунала, согласно которому "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу"  2,56 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита в 2014 и 2015 годах, не должно привести к играм в популизм в Украине, ведь "проедание" денег – не самый лучший способ ими распорядиться, рассказал сайту "Сегодня" эксперт-экономист Борис Кушнирук.

"Если мы получим эти деньги, самое худшее, что можно было бы сделать, – это снова играться в популизм со снижением цен на газ. Мы это уже проходили после продажи "Криворожстали", когда все деньги, которые можно было бы потратить на энергосбережение, мы просто "проели", истратив их на красивые, повышенные социальные стандарты", – говорит экономист.

"Больше всего я не хотел бы, чтобы мы повторили эту печальную историю. Было бы гораздо разумнее потратить эти деньги на повышение энергоэффективности того же жилого сектора. Например, выдавать кредиты на 20 лет под 2-3%, чтобы люди могли сделать тепломодернизацию и максимально сократить потребление энергоносителей", – подчеркнул он.

Решение суда – это еще не сами деньги, напомнил эксперт.

"Эту сумму нужно еще получить. "Газпром" еще может попытаться оспорить это решение, и понятно, что будет затягивать процесс как можно дольше", – заметил Кушнирук.

Напомним, ранее, эксперт "Украинского института будущего" Андриан Прокип объяснил, как решение Стокгольмского арбитража по газу отразится на простых украинцах.

Больше мнений экспертов читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Стокгольмский вердикт и победа "Нафтогаза": что она принесла украинцам".
газпром, нафтогаз, Стокгольмский арбитраж

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Источник:

"Сегодня"

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