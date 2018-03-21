Экономист объяснил, что делать с ПриватБанком

Эксперты сходятся во мнении, что государству нужно продать ПриватБанк, который был национализирован в конце 2016 года.

"Желательно его продать кому-то. Сейчас доля государства — 54%. Это проблемно. Но вопрос в покупателях. Потребность национализации ПриватБанка была не от хорошей жизни. Просто если бы этот банк упал – больно было бы и вкладчикам, и тем, кто ориентируется на курс гривни к доллару. Девальвация неминуемо бы пришла вместе с паникой", — поясняет экономист Сергей Фурса.

Кабмин придерживается аналогичной точки зрения и собирается почти вдвое снизить долю государственных банков в банковской системе страны. Правительство уже приняло стратегию реформ госбанков Украины.

В НБУ считают, что большая доля госбанков – это опасно для экономики. Регулятор неоднократно отмечал, что это ситуация должна быть исправлена с помощью проведения приватизации "Привата" как только егопродажа станет возможной.

Приватизации ПриватБанка, действительно, придется подождать – банк будут приводить в порядок еще несколько лет. Его продажа, по словам главы Минфина Александра Данилюка, ожидается в течение пяти лет.

Подробнее о проблемах "Привата" до национализации и "схемах" бывших владельцев банка читайте на сайте "Сегодня" в материале: Суд Лондона требует от Коломойского ответить за ПриватБанк.

Напомним, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Вся процедура перехода банка в госсобственность прошла за 72 часа. Причиной стало то, что "Приват" не смог выполнить программу докапитализации. На то время руководитель Нацбанка Валерия Гонтарева утверждала, что прежние владельцы Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов выдали значительные кредиты приближенным лицам и компаниям. А в ночь перед национализацией со счетов по мошенническим схемам было выведено 16 млрд грн. В результате, по словам экс-главы НБУ, общий размер выведенных денег составил 148 млрд грн.

Это, для сравнения, свыше шестидесяти миллионов пенсий или почти двадцать миллионов зарплат для работающих украинцев. И речь не о минимальных, а о средних по стране пенсиях и зарплатах.

Государству пришлось взять все долги на себя. В конечном итоге за мошенничество владельцев ПриватБанка расплатятся все украинцы-налогоплательщики. Согласно данным Нацбанка, аудит международной компании Kroll выявил, что махинации в ПриватБанке нанесли убыток государству минимум в 5,5 млрд долл.

Суды с Коломойским

Летом 2017 года, через полгода после национализации "Привата", против бывших бенефициаров банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова завели уголовное производство из-за невыполнения сроков реструктуризации долгов, которые были прописаны в соглашении о переходе ПриватБанка в госсобственность.

В сентябре 2017 года Печерский райсуд Киева в рамках расследования хищения средств из ПриватБанка арестовал имущество ряда заводов, конечными бенефициарами которых являются бывшие бенефициары "Привата" – Коломойский и Боголюбов. Судебное производство началось еще три года назад. Должностные лица ПриватБанка подозреваются в завладению 19 миллиардами гривен рефинансирования, выделенного финучреждению Нацбанком Украины.

19 декабря 2017 года Высокий суд Англии арестовал все активы Коломойского и Боголюбова. Такое решение было принято на основании предоставленных доказательств, что Коломойский и Боголюбов вывели из банка почти 2 млрд долларов незаконным путем. В решении суда отмечено, что средства переводились на компании, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем.