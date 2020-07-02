Экономист объяснил идентичность формул "Амстердам+" и "Роттердам+"

Экономист Борис Кушнирук считает, что формула "Амстердам+", которая начала действовать после постановления КМУ №17 от 24.01.2020, аналогичная формуле "Роттердам+", которая действовала в 2016-2019 годах. Такое мнение он высказал в авторском блоге на Liga.net.

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"П. 13 постановления КМУ №17 отмечает, что с 1 января 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" осуществляет продажу/поставку природного газа в соответствии с пунктами 7, 8 и 11 настоящего Положения по ценам, устанавливаемым продавцом (поставщиком) и покупателем (потребителем), но не выше уровня, который, в частности, учитывает среднеарифметическое значение фактических цен (End of Day) природного газа на следующие сутки поставки газа (Day-Ahead and Weekend) на нидерландском газовом хабе (ТТF) за период 1-22 числа месяца поставки газа согласно информации биржи Powernext/EEX, разницу (спрэд) между ценой на хабе TTF и границе Украины и тариф на услуги транспортировки природного газа для точки входа в Украину на межгосударственном соединении с Польшей/Словакией/Венгрией", – отмечает Кушнирук .

По информации эксперта, именно по принципу импортного паритета формировалась цена на газ для населения в январе-феврале 2020 года.

"Тогда (в феврале 2020 года – ред.) цена определялась именно импортным паритетом по формуле "Амстердам+", которая предусматривает, что потребители должны платить за газ (в том числе украинской добычи) по цене нидерландского хаба TTF + расходы на доставку в Украину. Позволило постановление КМУ №17 состояться формуле "Амстердам+"? Ответ – да. Отличается ли "Амстердам+" от "Роттердам+"? Как видим – нет", – пишет экономист.

Эксперт раскритиковал аргументы некоторых политиков относительно целесообразности использования импортного паритета исключительно по импортным энергоресурсам.

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"Если быть последовательным, то аналогичное требование необходимо было бы выдвигать и в ценообразовании на газ. Однако для газа, как мы выше выяснили, никаких подтверждений импортного происхождения не предусматривалось. И мы, как потребители, "платили за украинский газ по амстердамской цене, да еще и оплачивали несуществующую доставку". Так на этой теме спекулируют некоторые политики-популисты. Однако, с точки зрения экономической теории, такой принцип ценообразования вполне правильный, ведь ограничивает рыночную власть доминирующих участников рынка. И именно поэтому он зафиксирован в последнем меморандуме с МВФ от 2 июня 2020 года, который подписали президент Зеленский, премьер Шмыгаль, министр финансов Марченко и глава НБУ Смолий", – подчеркнул он.

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11 июня Украина получила первый транш на $ 2,1 млрд в пределах 18-месячной программы Stand-by на $5 млрд. В тексте меморандума от 2 июня 2020 года, в частности, отмечается, что "на остаток текущего отопительного сезона оптовая цена газа, который НАК "Нафтогаз" поставляет в соответствии со специальными обязательствами, будет отвечать уровням импортного паритета, и для каждого месяца будет определяться как среднее значение спот цен природного газа в сутки вперед на хабе TTF на период с 1-го по 22-й день месяца, плюс стоимость транспортировки и ввоз в Украину".

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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