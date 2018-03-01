Экономист объяснил, в чем опасность "Северного потока-2" для Европы

Несмотря на то что правила Европейского энергетического союза предусматривают, что энергетический рынок ЕС должен быть максимально прозрачным, а источники поставок – диверсифицированными, Россия пытается на 100% монополизировать поставки природного газа в Европу.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

"Это та угроза, которая недооценивается в Европе. В случае реализации и "Северного потока-2" и "Турецкого потока", плюс существующие "Северный поток" и "Ямал – Европа" – "Газпром" получает 100% монополию на газотранспортные услуги по поставкам 100% газа в Европу с восточного направления", – рассказал эксперт по вопросам энергетики.

"Единственная неподконтрольная "Газпрому" система – украинская, но ее выключают по транзиту", – добавил Михаил Гончар и заметил, что сейчас только Соединенные Штаты могут заблокировать строительство второй нитки "Северного потока".

Напомним, старший научный сотрудник Института евро-атлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд объяснил сайту "Сегодня", почему "Северный поток-2" развяжет руки России.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в авторской статье Кристины Зеленюк: "Не войной так газом: как Кремль подрывает энергетическую безопасность Украины".