Экономист объяснил, в чем опасность "Северного потока-2" для Европы

Сегодня, 11:44

Россия пытается "выключить" украинскую ГТС из схемы транзита, говорит Михаил Гончар

Фото: gazprom.ru
Фото: gazprom.ru

Несмотря на то что правила Европейского энергетического союза предусматривают, что энергетический рынок ЕС должен быть максимально прозрачным, а источники поставок – диверсифицированными, Россия пытается на 100% монополизировать поставки природного газа в Европу.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

"Это та угроза, которая недооценивается в Европе. В случае реализации и "Северного потока-2" и "Турецкого потока", плюс существующие "Северный поток" и "Ямал – Европа" – "Газпром" получает 100% монополию на газотранспортные услуги по поставкам 100% газа в Европу с восточного направления", – рассказал эксперт по вопросам энергетики.

"Единственная неподконтрольная "Газпрому" система – украинская, но ее выключают по транзиту", – добавил Михаил Гончар и заметил, что сейчас только Соединенные Штаты могут заблокировать строительство второй нитки "Северного потока".

Напомним, старший научный сотрудник Института евро-атлантического сотрудничества в Киеве Андреас Умланд объяснил сайту "Сегодня", почему "Северный поток-2" развяжет руки России.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в авторской статье Кристины Зеленюк: "Не войной так газом: как Кремль подрывает энергетическую безопасность Украины".
Украина, Европа, гончар, северный поток, опасность, Nord Stream, россия

Вы сейчас просматриваете новость "Экономист объяснил, в чем опасность "Северного потока-2" для Европы". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Укладка труб на морском участке. Фото: gazprom.ru

Россия расторгла контракт на закупку труб для "Северного потока – 2"

21 Декабря 2017, 14:06

"Газпром" решил, что цены производителя были завышенными

Экономика

Фото: AFP

Против "Северного потока - 2" в Германии взбунтовались экологи

12 Января, 08:53

Природоохранные организации готовы судиться за закрытие проекта Nord Stream 2
Загрузка...

Украина

Фото: Pixabay

Украина заняла последнее место в Европе в рейтинге экономической свободы

4 Февраля, 15:22

Экономика Украины серьезно пошатнулась в результате аннексии Крыма и конфликта на Донбассе

Экономика

Фото: gazprom.ru

"Северный поток - 2" решили защитить в Германии

18 Января, 09:31

Немецкие юристы раскритиковали предложения Еврокомиссии по газопроводу в обход Украины
Загрузка...