Экономисты опасаются роста задолженности Пенсионного фонда

В апреле Пенсионный фонд взял займ с единого казначейского счета на 11 млрд грн – это на треть больше, чем фонд брал займов в предыдущие месяцы. По результатам апреля задолженность фонда перед единым казначейским счетом увеличилась на 3,6 млрд грн. Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

"В апреле Пенсионный фонд взял займ с единого казначейского счета на 11 млрд грн. Это – на треть больше, чем фонд брал займов в предыдущие месяцы. А еще это – треть месячных расходов Пенсионного фонда (или 1/12 его годовых расходов). И по результатам месяца смог вернуть только 7,4 млрд грн. По результатам апреля задолженность Пенсионного фонда перед единым казначейским счетом увеличилась на 3,6 млрд грн", – говорится в сообщении.

Совокупно за четыре месяца 2020 года были предоставлены займы на 36,7 млрд грн, а погашено – около 29,2 млрд грн.

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"Таким образом, с начала года фактический дефицит Пенсионного фонда (разрыв между его доходами, включая прямое финансирование из бюджета, и его затратами, – которые фонду приходится финансировать за счет займов единого казначейского счета) составляет уже 7,9 млрд грн. И это – не считая того, что бюджет напрямую должен перечислить в Пенсионный фонд 202 млрд грн (что также является средствами на покрытие дефицита)", – отметили эксперты.

Они полагают, что это последствия карантинных мероприятий для экономики: объемов ЕСВ недостаточно для осуществления пенсионных выплат.

"Очевидно, здесь "сработали" как прямые освобождения от обязательности уплаты ЕСВ (вроде ФЛП третьей группы за март-апрель), так и общая остановка деятельности многих бизнесов, которые повлекли невыплату заработной платы, а следовательно отсутствие взносов в Пенсионный фонд", – пояснили в КШЭ.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Минфине рассказали о доходах госбюджета и раскрыли, каких налогов собрали больше всего. Оказалось, что доходы общего фонда госбюджета в апреле выполнены на 84,3%, а по итогам января-апреля 2020 года – на 86,1%.

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При этом в апреле 2020 года поступления от единого социального взноса впервые с 2016 года сократились на 3,8%.

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