Экономия до 70%: в Украине стартовали посленовогодние скидки
Эксперты рассказали, что выгоднее всего покупать после зимних праздников
Магазины в Украине начали распродавать новогодние товары. Кое-где скидки на сладости, посуду и даже одежду достигают 70%, и эксперты уверяют – сейчас самое благоприятное время для покупок.
Специалисты отмечают, что выгоднее всего сейчас покупать сладости – лакомства, которые не продали до новогодних праздников, в январе можно приобрести со значительной скидкой.
"Кекс и шампанское – по 199 гривен. Его не так много уже осталось", – отмечает директор магазина оптовой торговли Сергей Брушковский и отмечает - две недели назад такой набор стоил на 100 гривен дороже.
Сэкономить можно как на больших наборах, так и на леденцах и зефирных конфетах, которые продаются поштучно. Например, конфета-свинка продается уже по четыре гривни. Кроме того, выгодно покупать и сладкие подарки для детей. При чем цены на них продолжают снижаться, уверяют продавцы. Среди продуктов активные распродажи идут и по красной икре – баночку можно купить всего за 79 гривен.
Кроме продуктов, со скидками предлагают купить и посуду. Кроме того, послепраздничный период благоприятен и для покупки одежды или обуви, подчеркивает маркетолог Геннадий Ткаченко.
"Большая часть магазинов одежды, обуви, аксессуаров стремится реализовать колекцию, которую не распродали за два месяца зимы", – поясняет эксперт.
Сейчас скидки максимальные – до 70%. Собственники магазинов работают "в ноль", ведь нужно освобождать место для весенних коллекций. Единственный минус такого шопинга – не всегда можно найти вещи своего размера.
Напомним, ранее журналисты "Сегодня" выяснили, честные ли скидки предлагают магазины Украины в "Черную пятницу".
По словам ритейлеров, самые популярные уловки магазинов в ТРЦ: завысить цены, чтобы потом сделать "скидку", убрать из зала вещи ходовых моделей или размеров, анонсировать огромную скидку в магазине и поставить ее на минимальное (всего несколько единиц) количество товара.
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