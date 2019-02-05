Экс-глава ГФС получил право свободно передвигаться – решение суда

Суд снял с Продана электронный браслет и разрешил ему выезжать за границу

Мирослав Продан и его адвокаты. Фото: Фото: twitter.com / SolonynaY.

Экс-глава ГФС получил право свободно передвигаться – решение суда //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/95c/5cb/5c595c5cbfea9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/95c/5cb/5c595c5cbfea9.jpg 2019-02-05T12:01:00+02:00 Экономика Суд снял с Продана электронный браслет и разрешил ему выезжать за границу

Соломенский районный суд Киева разрешил снять электронный браслет с бывшего и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослава Продана, который подозревается в незаконном обогащении. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Кроме того, суд позволил Продану не сдавать загранпаспорт, отмечается на официальной странице САП в Facebook.

"Удовлетворяя ходатайство частично и признавая обоснованность подозрения и наличие предусмотренных ст. 177 УПК Украины рисков, следственный судья вопреки позиции прокуроров, отказал в продлении обязанностей носить электронное средство контроля и сдать на хранение документ для выезда за границу. ... Фактически судом предоставлена ​​возможность подозреваемому бесконтрольно передвигаться и выезжать за границу", – отметили в САП.

В ведомстве добавили, что решение следственного судьи обжалованию не подлежит.

Напомним, 4 декабря 2018 года суд отпустил Продана на поруки ряда лиц, среди которых – народные депутаты Николай Паламарчук, Геннадий Ткачук, Николай Кучер, Максим Курячий, Вадим Денисенко и другие.

При этом САП просила меру пресечения для Продана в виде ареста с альтернативой залога в свыше 89 млн грн. Но защитники Мирослава Продана настаивали, что экс-руководитель ГФС не уклонялся от суда и следствия во время лечения за границей.

Напомним, 26 ноября бывший руководитель ГФС Мирослав Продан вернулся в Украину после лечения в Германии. Продан обещал сразу после возвращения в Киев пойти в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, куда его вызывали на допрос. После этого Продан явился на допрос, но отказался от дачи показаний.

Как известно, 21 августа 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что сотрудники ГФС и налоговой милиции выявили 100 тыс. тонн ткани на сумму 150 млн долларов без каких-либо документов о происхождении товара. Данный товар был обнаружен в ходе расследования кражи 37 контейнеров с Одесской таможни. Генпрокурор также заявил, что имеет персональные претензии к Продану. В начале сентября Продан уволился по собственному желанию.

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