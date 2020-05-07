Экс-глава налоговой Верланов пытается через суд вернуть должность

Бывший чиновник подал иск к Кабинету министров и Государственной налоговой службе

Экс-глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов пытается через суд восстановиться в должности. Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда Киева.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Кабинету Министров Украины и Государственной налоговой службе Украины, истцом в котором указанный Сергей Верланов. Среди требований иска – признать противоправным и отменить Распоряжение Правительства от 24 апреля 2020 №452-р, которым был освобожден Сергея Верланов от должности Председателя Государственной налоговой службы Украины, и восстановить его в указанной должности", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по мнению истца, распоряжение об его увольнении "является незаконным и нарушающим его трудовые права и законные интересы".

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"Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу", – сообщила пресс-служба.

Ранее сегодня стало известно, что сотрудники СБУ провели обыск по месту жительства Сергея Верланова. В спецслужбе объяснили, что обыск был проведен в рамках расследования уголовного производства о работе конвертационного центра под прикрытием налоговой.

Как известно, Сергей Верланов был уволен с должности председателя Государственной налоговой службы 24 апреля. Новым главой ведомства 29 апреля был назначен Алексей Любченко.

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