Экс-глава СБУ требует, чтобы министр Криклий ответил за неуплату налогов

Министр инфраструктуры Владислав Криклий, который скрывает от декларирования свое состояние, должен ответить за неуплату налогов. Об этом написал народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко в Telegram, сообщает "Главком".

"Министр инфраструктуры Криклий "прославился" сокрытием имущества в декларациях. Разоблачили топ-коррупционера журналисты. Не НАЗК, ни НАБУ, ни ОГПУ, а журналисты! Подчеркиваю, что журналистское расследование, благодаря которому мы об этом узнали, уже имеет статус разоблачения коррупции на высшем уровне! А значит: министр, который не задекларировал свои доходы, должен понести ответственность: за неуплату налогов и за обогащение во власти", - написал Наливайченко.

По мнению депутата, Владислав Криклий должен быть освобожден от должности за совершение преступления, а его дело должно быть передано в Антикоррупционный суд.

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"Министры, которые не платили налоги – ни до прихода во власть, ни после назначения на должности, – должны быть уволены! Соответственно, у них должны быть проведены обыски, а дела – переданы в Антикоррупционный суд, который на открытых заседаниях должен дать правовую оценку незаконным действиям топ-должностных лиц", – подчеркнул Наливайченко.

Напомним, журналисты проекта "Стоп коррупции" обнаружили схему, по которой министр инфраструктуры Владислав Криклий уже много лет скрывает свои доходы и имущество – он находится в гражданском браке и регистрирует элитное жилье и дорогие автомобили на жену, однако не указывает этого в декларации. Как сообщила руководитель юридического отдела ОО "Стоп коррупции" Роксолана Арийончик, по выявленным фактам декларирования господином Криклием недостоверной информации журналисты и правозащитники уже направили соответствующие обращения в НАЗК, Национальное Антикоррупционное бюро и в Национальную полицию Украины.

Ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал существенными недостатками в работе министра инфраструктуры сомнительную кадровую политику и масштабную коррупцию в "Укрзализныце", а также посоветовал руководству Мининфраструктуры и "Укрзализныци" поискать финансовый ресурс не поднятием тарифов на грузовые перевозки, а сосредоточиться на преодолении коррупции, потери от которой составляют 15-20 млрд грн в год.

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