Экс-глава таможни Нефьодов просит суд восстановить его в должности

Также Нефедов просит суд взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время "вынужденного прогула"

Бывший глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов просит суд восстановить его в должности. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева, передает пресс-служба суда.

"Истец, в частности, просит суд признать противоправным и отменить Распоряжение Кабинета Министров Украины, датированное 24 апреля, "Об освобождении Нефедова Максима Евгеньевича от должности Председателя Государственной таможенной службы Украины" и просит восстановить его в указанной должности", – говорится в сообщении.

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Также Максим Нефьодов просит суд "взыскать в его пользу сумму среднего заработка за время вынужденного прогула исходя из размера его среднедневной (часовой) заработной платы".

"Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что экс-глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов пытается через суд восстановиться в должности.

Как сообщали новости "Сегодня", 24 апреля руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов и глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов были уволены со своих должностей.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил такое решение тем, что ведомства не справились со своими функциями по наполнению бюджета.

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