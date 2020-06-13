Экс-министр Уманский рассказал о необходимости сотрудничества с МВФ

По его словам, МВФ не перекроет все 300 млрд дефицита государственного бюджета

На сегодняшний день, в условиях кризиса, сотрудничество с МВФ Украине было необходимо.

Об этом в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", заявил Игорь Уманский, советник главы Офиса президента Украины:

"Другой вопрос – на каких условиях. Сейчас вопрос к Украине и украинской власти, каким способом мы, украинцы, будем выполнять обязательства, которые берем на себя", – отметил он.

По словам Уманского, МВФ не перекроет все 300 млрд дефицита государственного бюджета и он (МВФ – Ред.) никогда не пойдет на то, чтобы финансировать хотя бы треть этого дефицита. Украина должна найти собственные ресурсы для этого.

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Говоря о налогах, Уманский отметил, что закон об НДС имеет более 360 исключений.

"Именно поэтому, как следствие, есть много возможностей манипулировать, происходят те или иные схемы. Они были, есть и будут всегда. Другой вопрос в масштабах этих схем и насколько этот схематоз является системным или это является риском операций, которые необходимо действительно расследовать", – заявил он.

На сегодня, по словам бывшего министра, вопрос даже не в той налоговой системе, которая существует, а вопрос в человеческом факторе.

"Он (человеческий фактор – Ред.) преодолевается исключительно упрощением процедур и электронными документами", – резюмировал он.

Ранее Юлия Ковалив, заместитель главы Офиса президента Украины, заявила, что для преодоления коррупции в бизнесе необходимо пересмотреть систему налогообложения в Украине. Она считает, что бизнес будет пробовать договариваться, потому что ему дорого платить тот уровень налогов, который есть сегодня.

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