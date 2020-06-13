Українська
$ 26,6
30,17
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Экс-министр Уманский рассказал о необходимости сотрудничества с МВФ

13 июня, 00:10

Елена Вус Елена Вус

По его словам, МВФ не перекроет все 300 млрд дефицита государственного бюджета

На сегодняшний день, в условиях кризиса, сотрудничество с МВФ Украине было необходимо.

Об этом в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", заявил Игорь Уманский, советник главы Офиса президента Украины:

"Другой вопрос – на каких условиях. Сейчас вопрос к Украине и украинской власти, каким способом мы, украинцы, будем выполнять обязательства, которые берем на себя", – отметил он.

По словам Уманского, МВФ не перекроет все 300 млрд дефицита государственного бюджета и он (МВФ – Ред.) никогда не пойдет на то, чтобы финансировать хотя бы треть этого дефицита. Украина должна найти собственные ресурсы для этого.

Реклама

Говоря о налогах, Уманский отметил, что закон об НДС имеет более 360 исключений.

"Именно поэтому, как следствие, есть много возможностей манипулировать, происходят те или иные схемы. Они были, есть и будут всегда. Другой вопрос в масштабах этих схем и насколько этот схематоз является системным или это является риском операций, которые необходимо действительно расследовать", – заявил он.

На сегодня, по словам бывшего министра, вопрос даже не в той налоговой системе, которая существует, а вопрос в человеческом факторе.

"Он (человеческий фактор – Ред.) преодолевается исключительно упрощением процедур и электронными документами", – резюмировал он.

Ранее Юлия Ковалив, заместитель главы Офиса президента Украины, заявила, что для преодоления коррупции в бизнесе необходимо пересмотреть систему налогообложения в Украине. Она считает, что бизнес будет пробовать договариваться, потому что ему дорого платить тот уровень налогов, который есть сегодня.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

налоги видео коррупция НДС МВФ реформы Игорь Уманский

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Укргазбанк запустил доступную ипотеку для украинцев под 8,8% годовых
Укргазбанк запустил доступную ипотеку для украинцев под 8,8% годовыхЭкономика
Пенсионная революция: украинцы будут получать две или три пенсии вместо одной
Пенсионная революция: украинцы будут получать две или три пенсии вместо однойФинансы
Продали за миллиардные долги: в Украине пустили с молотка логистический комплекс
Продали за миллиардные долги: в Украине пустили с молотка логистический комплексЭкономика
Не дожидаясь
Не дожидаясь "письма счастья": как узнать, что вы попались на камеруАвто
Украинцев ждет обязательное пенсионное накопление: что предлагают и почему еще не ввели
Украинцев ждет обязательное пенсионное накопление: что предлагают и почему еще не ввелиЭкономика
10 кредитных соглашений, но ни одно не выполнено: что нужно знать о сотрудничестве Украины с МВФ
10 кредитных соглашений, но ни одно не выполнено: что нужно знать о сотрудничестве Украины с МВФЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять