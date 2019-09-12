Эксперт: Фискальные инициативы "Слуги народа" – грубейшая политическая и экономическая ошибка

/ Фото: Александр Яремчук

Верховная Рада ІХ созыва в быстром порядке рассматривает несколько налоговых законопроектов, которые приведут к существенному ухудшению предпринимательского климата, ударят по украинскому малому и среднему бизнесу. Об этом пишет сооснователь Bendukidze Free Market Center Владимир Федорин в своем блоге.

По его словам, это делается под лозунгами "детенизации", "выполнения международных обязательств Украины", и – хотя не озвучивается вслух – необходимости провести непопулярные реформы, пока есть поддержка в парламенте.

Владимир Федорин объясняет, что результатом принятия проекта закона будет усиление коррупции, резкий рост недовольства самозанятых, дополнительный отток экономически активного населения за границу и полная остановка инвестиционной активности значительной части среднего бизнеса.

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"Безусловно, Украина нуждается в повышении эффективности налоговой системы. Разнобой ставок, неравные условия конкуренции из-за необлагаемого теневого импорта, привилегированное положение налогоплательщиков – олигархов – все это подавляет инвестиционную среду и является одним из ключевых факторов бедности нашей страны.

Однако без шагов навстречу бизнесу без снижения номинальных ставок все чисто фискальные шаги будут справедливо восприниматься украинцами как триумф бюрократии, нарушение общественного договора и обман доверия", – написал Федорин.

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Также он отмечает, что "фискальные инициативы "Слуги народа", а конкретно – Данила Гетманцева – грубая политическая (что ведет к кризису доверия к президенту и новой власти) и экономическая ошибка. Чтобы начать быстро развиваться, Украине нужна радикальная стимулирующая реформа налоговой системы, а не торжество азаровщины, лишенное какой-либо логики, кроме логики хапка".

Союз украинских предпринимателей считает, что все эти законопроекты могут привести к трагическим последствиям для украинского бизнеса. Европейская бизнес-ассоциация насчитала 13 подводных камней законопроекта 1210.

"Эксперты Ассоциации выражают свою оговорку о нецелесообразности принятия законопроекта в таком виде и в чрезвычайно сжатые сроки, предлагаемые в связи с неотложным статусом законопроекта. Ассоциация полностью поддерживает заявление премьер-министра Украины о том, что налоговая реформа должна начаться весной 2020 года, а изменения в налоговое законодательство должны вступить в силу с 2021 года", – цитирует Федорин обращение ЕБА.

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