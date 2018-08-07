Эксперт назвал причины увеличения украинского экспорта в ЕС

В 2017 г. Украина экспортировала в европейские страны товаров и услуг более чем на 20 млрд долларов.

Украина продолжает наращивать товарооборот со странами Европейского Союза. Так, только за прошлый год мы экспортировали в Европу товаров и услуг больше чем на 20 млрд долларов. Сейчас именно ЕС является нашим ключевым торговым партнером в экспорте товаров, туда направлено около 40% всего экспорта нашей страны.

В Министерстве экономического развития и торговли недавно сообщили, что за первые четыре месяца 2018 г. экспорт товаров из Украины в ЕС вырос на 43% по сравнению с 2017 г., и составил 6,6 млрд долларов.

"В прошлом году объем экспорта продукции украинских предприятий в страны Евросоюза увеличился на 33% по сравнению с 2016 годом. Причем, произошло это, прежде всего, за счет роста объема продукции предприятий электротехнической и машиностроительной отраслей. За первые четыре месяца 2018 г. экспорт товаров из Украины в Евросоюз вырос по сравнению с прошлым годом на 43%, что составляет 6,6 млрд долларов", – рассказал министр экономического развития и торговли Степан Кубив на международном форуме.

Например, всего за 2017 г. Украина экспортировала товаров и услуг на сумму 52,3 млрд долларов, и 20 млрд долларов пришлось именно на страны ЕС, что составило 38,3% всего объема. Правда, пик экспорта в Евосоюз пришелся на 2014 г., когда наша страна отправила туда товаров и услуг на сумму более 20,38 млрд долларов.

А вот в последующие два года – 2015-2016 гг. – наблюдался резкий спад и суммы экспорта едва ли превышали 15 млрд грн.

"Существенное увеличение экспорта в страны Европейского Союза объясняются одной причиной, это начало работы соглашения о зоне свободной торговли Украина-ЕС. Именно это соглашение больше открыло европейский рынок для украинской продукции. Есть, конечно, определенные квоты, но уже на второй год работы соглашения Европейский Союз по большинству позиций увеличил квоты для украинских производителей", – отмечает в комментарии сайту "Сегодня" глава комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Более подробно о том, что Украина экспортирует в страны ЕС, читайте в материале сайта "Сегодня": Большой экспорт в Евросоюз: что и куда продает Украина