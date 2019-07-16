Ждать ли Украине новых рекордов по экспорту зерна: эксперт назвал условия

Внутренняя потребность страны в зерновых составляет 18 млн тонн

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В МинАПК подсчитали: Украина по итогам 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль – июнь) поставила на внешние рынки рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 9,5 млн тонн больше по сравнению с предыдущим МГ (40,9 млн тонн).

Будут ли рекордными экспортные поставки по итогам текущего МГ – полностью зависит от погоды, поскольку площади посевов остались теми же. Об этом сайту "Сегодня" рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"В прошлом году мы собрали 70 млн тонн зерна. Чтобы прокормить украинцев, при населении 42 млн, продовольственной пшеницы нужно порядка 5 млн т всего лишь. Всего зерновых – нужно порядка 17 – 18 млн т. Поэтому уже тогда, когда слышим, что 70 млн т собрали, то экспорт будет порядка 50 млн т", – отметил он.

Пендзин добавил, что нужно ориентироваться не на объемы поставок, а на то, что рост поставок зерновых не влияет на цены на продовольствие на внутреннем рынке.

"Да, мы экспортировали 50 млн тонн. А посмотрите, что с хлебом происходит? При уровне инфляции год к году 9%, цены на хлеб выросли на 23%", – говорит экономист.

Улучшить ситуацию помогли бы фискальные механизмы, в частности, изменением ставки НДС, о чем Олег Пендзин ранее рассказывал сайту "Сегодня".

Также эксперт объяснил, что из-за отсутствия госрегуляции цен на социально значимые продукты питания, в Украине ожидается подорожание гречки.

В настоящее время Минагрополитики начало публиковать информацию по уборке нового урожая. Украинские сельскохозяйственные производители собрали 17,4 млн тонн зерновых и зернобобовых с площади 5,1 млн га, или 52% к прогнозу.

Как отметил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владимир Топчий, пока нет оснований полагать, что урожай ранних зерновых культур 2019 года в Украине будет ниже прошлогоднего.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман уверен, что аграрии способны значительно улучшить состояние украинской экономики:

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