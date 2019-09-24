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Эксперт о необходимости цифровой логистики перевозок: Можно экономить около 50 млн гривен в год

24 сентября, 18:31

В рамках проекта ДТЭК собирает информацию от партнеров и "Укрзалізниці"

/ Фото: Pixabay

Цифровая логистическая модель позволяет улучшить управление процессами перевозки и сокращать расходы на логистику на 5-7% ежегодно. Об этом в интервью заявил Дмитрий Осыка, руководитель программы цифровой трансформации компании ДТЭК, которая от начала года начала внедрять цифровую логистику в свой бизнес.

"Добыли уголь, потом нужно его переместить, к примеру, отвезти его на обогащение. С одной стороны, мы арендуем вагоны у разных владельцев по разной цене. Есть и свои вагоны. С другой – маршруты у нас разные, вагоны находятся в разных местах. Было решено создать логистическую модель. Она помогает нам добиться того, чтобы вагоны курсировали по наиболее оптимальным маршрутам, не простаивали, не ходили "порожняком". Экономия составляет уже порядка 50 млн гривен в год", – рассказал Дмитрий Осыка.

По его словам, в рамках проекта компания собирает информацию от партнеров и предприятия "Укрзалізниця".

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Кроме задачи отсутствия простоя вагонов, цифровизация логистики также предполагает другие параллельные задачи, как, например, погрузку угля в вагоны.

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Фото: "Укртрансгаз"

"Иногда мы возим воздух. Когда уголь засыпается в вагон, получается такая себе "шапочка", а по краям вагона может быть пусто. Цифровые измерения и управление процессом позволят и эту задачу решить", – отметил Дмитрий Осыка.

Как ранее сообщалось, ДТЭК начал программу цифровой трансформации бизнеса, которая охватит все основные производственные и административные процессы в компании. В рамках программы предусмотрен запуск модели оптимизации распределения железнодорожного подвижного состава, которая позволит повысить эффективность управления перевозками, снизить потери от простоев вагонов.

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цифровизация

Источник: liga.net

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