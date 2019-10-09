Эксперт объяснил, чем грозит Украине срыв поставок газа из США

Если в результате скандала поставки американского газа в Украину сорвутся, выиграет только Россия

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В последние дни западные СМИ активно обсуждают информации о том, что руководство Соединенных Штатов давило на Украину, чтобы создать благоприятные условия для поставок газа из Соединенных Штатов. Об этом говорится в расследовании агентства Associated Press. Согласно его данным, министр энергетики США Рик Перри якобы вмешивался в кадровую политику "Нафтогаза Украины", продвигая своих людей в руководство украинской государственной компании.

Журналисты АР утверждают, что об этом американский чиновник договаривался с президентом Владимиром Зеленским, когда приезжал на его инаугурацию.

Пока в США скандал набирает обороты, украинские эксперты предупреждают: если в результате скандала поставки американского газа в Украину сорвутся, выиграет только Россия.

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"Украина за последние пять лет сделала очень мощные шаги по созданию условий для энергетической независимости. В свое время Россия поставляла нам практически все энергоносители. Очень много поставляла газа. Но в ответ требовала политических уступок. Скандал, который сейчас происходит в США, дает России шанс для того, чтобы снова все переиграть. Любая возможность поскандалить для России – это шанс. Не знаем, о чем говорили американские политики. Но мы точно понимаем, что будет попытка России показать, что они является надежным партнером, а США – нет", - говорит политолог Сергей Таран.

Напомним, Украина, Польша и США 31 августа подписали соглашение о сотрудничестве в газовой сфере.

"На встрече с министром энергетики США Риком Перри, которая предшествовала подписанию Меморандума, мы обсудили важность диверсификации рисков, продиктованных зависимостью от поставок российского газа как для Украины, так и для Польши. Одним из шагов обеспечения энергетической независимости нашего государства будут налажены поставки сжиженного газа через Польшу", – сообщил на тот момент секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.

Подробнее о поставках газа из США читайте на сайте "Сегодня" – На пути к энергонезависимости: согреет ли американский сжиженный газ всю Украину

Напомним, ранее в Штатах заявляли, что Польша станет центром перепродажи американского газа в Европе. Американские власти ожидают, что до 2020 года объем экспорта сжиженного газа из США составит 120 млрд кубометров, то есть около 30% всех мировых поставок LNG. При этом Украина, которая отказалась от прямых закупок газа у России, импортирует голубое топливо из стран Европы, в том числе Польши.

Новости "Сегодня" также сообщали, что новоназначенный министр энергетики выступил против вмешательства государства в энергетический рынок:

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