Эксперт объяснил, что даст Украине победа в Третейском суде Гааги

Победа украинских компаний в Третейском суда в Гааге по делу о компенсациях за утрату доступа к активам в оккупированном Россией Крыму поможет другим предприятиям Украины в аналогичных спорах. Такое мнение выразил эксперт аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич, передает "Апостроф".

"Если признана аннексия и принудительная смена собственника, то она признана для всей юрисдикции – в данном случае Крыма. Соответственно, "Нафтогазу", другим компаниям не нужно будет доказывать, что полуостров был аннексирован. Рассмотрения дел ускорятся, а позиции Украины существенно усилятся", – сказал Тышкевич.

При этом эксперт предупредил, что Украине вряд ли стоит ожидать выплат полных сумм компенсаций, даже в случае выигрышей. Скорее всего, арбитраж будет подталкивать стороны к поиску компромисса, в связи с чем итоговые суммы компенсаций могут существенно сократиться, полагает эксперт.

"Даже если Российская Федерация проиграет – а она, скорее всего, проиграет по многим делам – рассчитывать на то, что на нас прольется дождь из нефтедолларов, не стоит", – отметил Тышкевич.

Напомним, Третейский суд в Гааге постановил, что Россия должна возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. Такое решение стало первым в истории, по которому Россия вынуждена выплатить компенсацию вследствие аннексии. Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо. Как говорится в постановлении суда, Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма. Речь идет о сумме 159 миллионов долларов.

В то же время, Россия решение суда не признает и вообще не считает себя стороной спора. Впрочем, Третейский суд подтвердил свою юрисдикцию по делам об имущественных отношениях в Крыму еще летом 2017 года. РФ тогда начала игнорировать рассмотрение дела. После проведения слушания в октябре 2017 года арбитраж пригласил стороны представить дополнительные письменные объяснения. 11 декабря 2017 года истцы представили свои объяснения вместе, Россия не представила никаких объяснений. После этого Третейский суд назначил трех полномочных представителей, причем Кремль отказался выдвигать своего, поэтому его назначили в Гааге.