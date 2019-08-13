Эксперт объяснил, как Россия потеряла 10 млрд долларов на торговой войне США и Китая

Фото: REUTERS/Gary Cameron

Продолжение торговой войны США с Китаем также бьет по позициям юаня, а значит – и по золотовалютным резервам России.

Об этом военно-политический эксперт Александр Коваленко (Злой Одессит) пишет на своей странице в Живом журнале.

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На данный момент юань просел по отношению к доллару более чем на 100 базисных пунктов и превысил 7,013 за "зеленый". И это еще не предел падения китайской национальной валюты, которая может не ограничиться падением рамками 7,3-7,5 юаня за доллар, продолжает эксперт.

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Он напомнил, что Россия часть своей долларовой составляющей в ЗВР перевела в юани. В результате этого, только на прошлой неделе она понесла убытков от девальвации юаня, за двое суток – 1,8 млрд долл., а суммарно с 2018 года – около 10 млрд.

"Как я могу судить, нет лучших санкций за последнее время против России, как торговая война между США и КНР", – иронизирует Злой Одессит.

Ранее сообщалось, что глава EXANTE Украина Владимир Позний рассказал в комментарии сайту "Сегодня", что действия Национального банка Китая по стабилизации юаня позитивно отражаются на гривне.

Напомним, американское казначейство и Минфин официально объявили Китай валютным манипулятором. Министр финансов США Стивен Мнучин при этом намерен обратиться к Международному валютному фонду для устранения "созданных Китаем нечестных преимуществ". В МИД Китая уверены, что такое решение лишь усугубит торговые разногласия между странами.

8 августа Народный банк Китая вновь снизил курс юаня до 7,0039 юаня за доллар. Согласно статистике регулятора, это минимальное значение с 21 апреля 2008 года. Прошлый антирекорд был установлен накануне, 7 августа, когда НБК снизил курс до минимума с 15 мая 2008 года. В целом юань находится на рекордно низком за 11 лет уровне.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты с 1 сентября начнут вводить дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов. В ответ Китай начал отказываться от импорта сельхозпродукции из США.

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